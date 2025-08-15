شاب يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في الفيوم

أقدم شاب من الفيوم ، على التخلص من حياته بتناول حبة مكافحة تسوس القمح، لمروره بأزمة نفسية سببها الخلافات العائلية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

انتحار شاب بحبة مكافحة تسوس الغلة

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سنورس المركزي، بوصول "احمد.ع. ا "، 34 سنة، موظف بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، في حالة إعياء شديد؛ بسبب تناول حبة مكافحة التسوس السامة، وفشلت محاولات إنقاذه، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، الي المستشفي المركزي، وتبين أن الشاب يعمل موظف بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وقد أقدم على الانتحار لسوء حالته النفسية، بسبب خلافات عائلية.

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.

