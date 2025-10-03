الجمعة 03 أكتوبر 2025
مياه الفيوم: تشغيل خط 4 بوصة لحل مشكلة قرية الصعايدة نهائيا

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

 أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن الانتهاء من أعمال مد وتدعيم خط مياه بطول 1600 متر وقطر 4 بوصة بقرية الصعايدة التابعة لقرية تطون بمركز إطسا، وقد أسهم الخط الجديد في تحسين ضغوط المياه ووصولها إلى الأهالي بحالة مرضية، مما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة.

استجابة لمطالب أهالي عزبة الصعايدة

 وقال أحد مسؤولي الشركة، إن الأعمال نُفذت في وقت قياسي، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، لتلبية احتياجات الأهالي، لافتا إلى أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، مستمرة في  التعاون مع المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات خدمية تساهم في تحسين البنية التحتية لقطاع مياه الشرب.

 

مياه الفيوم: محطة الريان تستوفي متطلبات شهادة (TSM) الدولية

مياه الفيوم تدرس إدخال تكنولوجيا جديدة للمعالجة

كان الأهالي بقرية الصعايدة قد تقدموا بعدة شكاوي إلى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والي الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، يتضررون من ضعف ضغوط المياه، وكثرة الانقطاع لفترات طويلة، ما ادي الي ان يقطعوا مسافات طويلة حتي قرية تطون لجلب المياه لسد احتياجاتهم  اليومية، وتنفيذ الخطط سالفة الذكر بحل المشكلة نهائيا.

الجريدة الرسمية
