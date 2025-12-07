منظومة كاميرات للمراقبة، جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

بدأت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، استعداداتها الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

متابعة الاستعدادات داخل صالات الامتحانات

وفي هذا الإطار، أجرى الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل صالات الامتحانات لمتابعة أعمال الاستعدادات الجارية، والاطمئنان على جاهزيتها قبل انطلاق الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أهمية رفع كفاءة البنية التحتية للجان وصالات الامتحانات، بما يضمن تهيئة بيئة امتحانية ملائمة للطلاب، ويوفر لهم الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر. وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات الأكاديمية.

توفير وسائل الإرشاد واللافتات داخل اللجان

وخلال جولته، نائب رئيس جامعة أسيوط على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال الاستعدادات، وتوفير وسائل الإرشاد واللافتات داخل اللجان لتسهيل وصول الطلاب إلى أماكنهم، إلى جانب التأكد من جاهزية منظومة كاميرات المراقبة لضمان أعلى مستويات الانضباط والأمان.

كما أكد نائب رئيس الجامعة أهمية تحسين جودة التهوية داخل القاعات، وتجهيز الغرف الخدمية الملحقة لتكون عيادات طبية مجهزة، مع التأكيد على تواجد أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية طوال فترة الامتحانات، فضلًا عن توفير سيارات إسعاف مجهّزة على مدار الوقت للتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تعمل وفق خطة شاملة لضمان جاهزية جميع المرافق واللجان قبل بدء الامتحانات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع الطلاب.

