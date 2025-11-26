الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط الأهلية تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اجتماع جامعة أسيوط
اجتماع جامعة أسيوط الأهلية، فيتو
18 حجم الخط

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، الاجتماع الخامس عشر للمجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية، المنعقد بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، بحضور الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، وعمداء كليات الجامعة الأهلية، والدكتور سامح عبد السلام المستشار المالي لرئيس جامعة أسيوط، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية.

انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور رئيس جامعة أسيوط بانضباط العملية التعليمية في جميع قطاعات كليات الجامعة الطبية والهندسية والإنسانية، مشيرًا إلى انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول “الميد تيرم” وهدوء لجان الامتحانات، مثمنًا جهود كافة العاملين وإدارة الجامعة في تقديم الدعم اللازم للطلاب، بما ساهم في سير الامتحانات الماضية بسهولة ويسر.

 

وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور المنشاوي عن موافقة المجلس الأكاديمي على مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026 في كليات الجامعة، حيث تقرر أن تبدأ امتحانات كلية الهندسة والعلوم التطبيقية يوم السبت 20 ديسمبر 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بينما تبدأ امتحانات كلية الألسن واللغات التطبيقية يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتنتهي يوم الخميس 22 يناير 2026، وكما تبدأ امتحانات كلية العلوم المالية والإدارية يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 وتنتهي يوم الخميس 22 يناير 2026، فيما تمت الموافقة على أن تمتد امتحانات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من يوم 24 ديسمبر 2025 إلى الخميس 22 يناير 2026.

كما وجه رئيس جامعة أسيوط بضرورة الانتهاء من إعلان كافة جداول الامتحانات قبل بدء فترة الامتحانات بوقت كاف، ومراجعة جودة القاعات المخصصة للامتحانات سواء داخل حرم جامعة أسيوط الأهلية أو داخل حرم الجامعة الحكومية، مع التأكيد على توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

رئيس جامعة أسيوط الأهلية: تطبيق معايير الجودة بامتحانات الميدتيرم

محافظ أسيوط يكشف تفاصيل التقديم لحج الجمعيات الأهلية

من جانبه، أشار الدكتور نوبي محمد حسن إلى موافقة المجلس على لائحة المكتبة المركزية بجامعة أسيوط الأهلية، والموافقة على إنشاء معمل جديد لخدمة طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية، في إطار سعي الجامعة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لدعم العملية التعليمية وفق أحدث النظم العلمية المتقدمة في مختلف التخصصات. كما ناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والمالية المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بكليات وقطاعات الجامعة الأهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط أسيوط الجديدة الجامعة الاهلية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط العلوم التطبيقية إمتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات كلية الهندسة جامعة أسيوط جامعة أسيوط الأهلية رئيس جامعة أسيوط كلية العلوم كلية الهندسة محافظة اسيوط مدينة أسيوط الجديدة مدينة أسيوط مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الأول

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: ورشة عمل لحماية الأطفال ورفع قدرات العاملين باللجان العامة 

لخدمة 700 ألف مواطن، صحة أسيوط تتسلم مستشفى ديروط الجديد (صور)

100 جنيه، محافظ أسيوط يمنح مكافآت مالية للاعبي نادي غرب البلد الموهوبين

تعليم أسيوط يطلق مبادرة "منتج وأفتخر" لعرض أعمال طلاب المدارس (صور)

وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 فردًا من فرق الفنون الشعبية بأسيوط تقديرًا لإبداعاتهم

وزير الثقافة يبحث تطوير المنشآت الثقافية ويناقش مشروع إقامة دار أوبرا بأسيوط (فيديو)

محافظ أسيوط: منع الفرز والنبش العشوائي للمخلفات بالشوارع

بمشاركة 170 طالبا وطالبة، جامعة أسيوط تفتتح الدورة الكشفية الـ44 والإرشادية الـ30

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

بالرقم القومي، نتيجة الاستعلام عن موعد الاختبار الشفهي للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي

إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجب طاعة أبي وأمي في خلع النقاب وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء: يجوز أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها

المزيد
الجريدة الرسمية