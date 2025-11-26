جامعة أسيوط الأهلية تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، الاجتماع الخامس عشر للمجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية، المنعقد بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، بحضور الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، وعمداء كليات الجامعة الأهلية، والدكتور سامح عبد السلام المستشار المالي لرئيس جامعة أسيوط، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية.

انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور رئيس جامعة أسيوط بانضباط العملية التعليمية في جميع قطاعات كليات الجامعة الطبية والهندسية والإنسانية، مشيرًا إلى انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول “الميد تيرم” وهدوء لجان الامتحانات، مثمنًا جهود كافة العاملين وإدارة الجامعة في تقديم الدعم اللازم للطلاب، بما ساهم في سير الامتحانات الماضية بسهولة ويسر.

وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور المنشاوي عن موافقة المجلس الأكاديمي على مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026 في كليات الجامعة، حيث تقرر أن تبدأ امتحانات كلية الهندسة والعلوم التطبيقية يوم السبت 20 ديسمبر 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بينما تبدأ امتحانات كلية الألسن واللغات التطبيقية يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتنتهي يوم الخميس 22 يناير 2026، وكما تبدأ امتحانات كلية العلوم المالية والإدارية يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 وتنتهي يوم الخميس 22 يناير 2026، فيما تمت الموافقة على أن تمتد امتحانات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من يوم 24 ديسمبر 2025 إلى الخميس 22 يناير 2026.

كما وجه رئيس جامعة أسيوط بضرورة الانتهاء من إعلان كافة جداول الامتحانات قبل بدء فترة الامتحانات بوقت كاف، ومراجعة جودة القاعات المخصصة للامتحانات سواء داخل حرم جامعة أسيوط الأهلية أو داخل حرم الجامعة الحكومية، مع التأكيد على توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

من جانبه، أشار الدكتور نوبي محمد حسن إلى موافقة المجلس على لائحة المكتبة المركزية بجامعة أسيوط الأهلية، والموافقة على إنشاء معمل جديد لخدمة طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية، في إطار سعي الجامعة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لدعم العملية التعليمية وفق أحدث النظم العلمية المتقدمة في مختلف التخصصات. كما ناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والمالية المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بكليات وقطاعات الجامعة الأهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.