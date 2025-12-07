أخبار مصر: صلاح يكتب نهايته مع ليفربول، مؤتمر هام لوزير الصحة عن الفيروسات التنفسية، أمطار رعدية تضرب مصر

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مؤتمر هام لوزير الصحة اليوم للحديث عن سر ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية

يعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم الأحد تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس وموسم الشتاء، بمؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة.

قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول

وجه النجم المصري محمد صلاح انتقادات لاذعة لفريق ليفربول ومدربه الهولندي آرني سلوت عقب مباراته أمام ليدز يونايتد ملمحا إلى أن مباراته أمام برايتون الأسبوع المقبل قد تكون الأخيرة له.

موعد متوقع لإعلان "مجلس غزة" وسط خلاف "الجثة الأخيرة"

كشفت وسائل إعلام عبرية موعدا متوقعا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مجلس غزة"، وسط خلاف بين واشنطن وتل أبيب.

وزير الصحة يشهد اليوم قرعة اختيار فريق بعثة الحج الطبية لعام 2026

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، قرعة اختيار فريق عمل بعثة الحج الطبية لعام «1447 هـ / 2026 مـ» بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر بمنطقة العباسية.

على طريقة سعاد حسني، مفاجآت مدوية في قضية وفاة فنانة تركية شهيرة وصدمة حول هوية المتهم

فجر أحد جيران الفنانة التركية الشهيرة غُللو، مفاجأة من العيار الثقيل قد تقلب موازين قضية وفاتها الغامضة بعد سقوطها من شرفة منزلها أشبه بواقعة الفنانة سعاد حسني، بعد إفادات الشهود التي ظهرت في ملف التحقيق من احتمال أن تكون وفاة نجمة الأرابيسك مجرد حادث عرضي.

رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.

ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بالدوري الأمريكي

توج نادي إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه بالفوز على فانكوفر وايتكابس الكندي بنتيجة 3-1، مساء السبت، في المباراة النهائية.

نعرف طريقهم ومنازلهم، ترامب يتعهد بمحاربة عصابات المخدرات على البر بالطريقة المتبعة بحرا

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمحاربة عصابات المخدرات على البر بالطريقة نفسها المتّبعة في البحر.

اليوم، لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول

تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور هاني الششتاوي، خطة العمل بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ياسين منصور: الخطيب تقدم في السن ولابد من دماء جديدة لإتمام التسليم والتسلم لإدارة الأهلي

أكد رجل الأعمال ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، أن النادي يمثل عشقًا حقيقيًا للقلب وأن أي قرار يُتخذ يكون دائمًا لمصلحة الكيان، مشددًا على أن العمل داخل الأهلي يحتاج إلى تخطيط طويل المدى لضمان استمرارية النجاح والتطوير.

الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" يفوز بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش (فيديو)

فاز الفيلم التونسي "سماء بلا أرض"، للمخرجة أريج السحيري، بجائزة "النجمة الذهبية" للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش في دورته الثانية والعشرين، التي اختتمت يوم السبت في المغرب.

اثنان منها بالغة الخطورة، اكتشاف 107 ثغرات أمنية في برمجيات أندرويد وتحذير للمستخدمين

حذّرت مواقع متخصصة في شئون التقنية من وجود ثغرات خطيرة في برمجيات نظام أندرويد، داعية مستخدمي الأجهزة العاملة به إلى الإسراع في تحديث أنظمة التشغيل لديهم.

الخطر ما زال قائما، آخر تطورات أزمة تماسيح الشرقية ومصدر يكشف سر الفراخ الميتة (صور)

أثار مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية، يُظهر تحرك تماسيح صغيرة داخل مصرف عزبة السدرة التابعة لقرية الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حالة واسعة من القلق بين الأهالي، الذين طالبوا بتدخل عاجل من الجهات المختصة للسيطرة على الوضع ومنع أي مخاطر محتملة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كأس العرب ومواجهة الريال وسيلتا فيجو

يقام اليوم الأحد العديد من المباريات في كأس العرب ودوريات أوروبا المختلفة وأبرزها موقعة تونس مع قطر وسوريا مع فلسطين.

ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة بـ 10 ملايين دولار

قالت دار مزادات فيليبس إن ساعة يد من مجموعة مقتنيات المخرج السينمائي الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا بيعت بسعر قياسي في مزاد أقيم في نيويورك.

حرائق الغابات تلتهم أكبر ولاية أسترالية في عدد السكان والسلطات تفعل الإغاثة للكوارث (فيديو)

فعلت أستراليا، اليوم الأحد، الإغاثة في حالات الكوارث للسكان المتضررين من حرائق الغابات التي أحرقت ممتلكات وبنية تحتية وآلاف الهكتارات من الأراضي العشبية في نيو ساوث ويلز أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان.

كاد يشعل المدرجات، والد لامين يامال يستفز جماهير ريال بيتيس والأمن يتدخل (فيديو)

كاد والد لامين يامال أن يتسبب في كارثة جماهيرية، خلال مباراة ريال بيتيس أمام برشلونة، التي جمعت الفريقين، مساء السبت في الدوري الإسباني.

