إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك عبر بوابة التعليم الإلكتروني الرسمية اضغط هنا

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة أن النتائج أصبحت متاحة رسميًا أمام الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام بالاسم أو برقم الجلوس، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في الكنترولات.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إمكانية الحصول على نتيجة صفوف النقل من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، إما من خلال المساعد الذكي المتحدث عبر بوابة التعليم الإلكتروني، أو من خلال خدمات الاستعلام الصوتي، وذلك تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور في الوصول إلى النتائج دون عناء.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الجيزة 2026

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عبر الرابط الرسمي التالي:

ومن ثم اختيار خدمة نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي لتحديد الصف الدراسي وادخال البيانات المطلوبة.

وبديلًا عن الاستعلام عبر الإنترنت، يمكن أيضًا الحصول على النتيجة من خلال الاتصال بالأرقام الساخنة الموضحة عبر الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضحت المديرية أنه سيتم إعلان النتائج داخل المدارس لاحقًا، كما يمكن الاستفادة من خدمات الموقع في استخراج شهادة بيان النجاح وخدمات تعليمية أخرى.

