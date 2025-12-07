حرائق الغابات تلتهم أكبر ولاية أسترالية في عدد السكان والسلطات تفعل الإغاثة للكوارث (فيديو)

18 حجم الخط

فعلت أستراليا، اليوم الأحد، الإغاثة في حالات الكوارث للسكان المتضررين من حرائق الغابات التي أحرقت ممتلكات وبنية تحتية وآلاف الهكتارات من الأراضي العشبية في نيو ساوث ويلز أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان.

وكان أكثر من 60 حريق غابات مشتعلا في نيو ساوث ويلز اليوم الأحد، بعد يوم من تدمير 12 منزلًا على الأقل في منطقة الساحل الأوسط للولاية.

وحذرت السلطات من موسم حرائق غابات عالي الخطورة هذا الصيف مع توقعات بزيادة مخاطر الحرارة الشديدة في مساحات واسعة من البلاد، بعد عدة مواسم هادئة.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه لحسن الحظ لم تقع أي خسائر في الأرواح حتى الآن في الحرائق.

❗️⚠️🇦🇺 - An intense early-summer heatwave with temperatures exceeding 40°C has triggered devastating bushfires across southern Australia, primarily affecting New South Wales and Tasmania.



In New South Wales, more than 1,500 firefighters are battling over 75 active fires, 19 of… pic.twitter.com/4Yj5szaolJ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 6, 2025



وقال ألبانيزي في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأحد "هذا الصيف، بالطبع، مثل كل فصول الصيف على ما يبدو في الآونة الأخيرة، سيكون صعبا".

وقالت الحكومة الاتحادية وحكومة حزب العمال في نيو ساوث ويلز في بيان إنه تم تفعيل الإغاثة في حالات الكوارث في ست مناطق بالولاية التي ضربتها الحرائق، التي اندلعت في ظل الحرارة الشديدة أمس السبت.

وذكر البيان أن المساعدات شملت "المساعدة المالية الفورية بالإضافة إلى المساعدة في التنظيف وإعادة البناء والتعافي".



