مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كأس العرب ومواجهة الريال وسيلتا فيجو
يقام اليوم الأحد العديد من المباريات في كأس العرب ودوريات أوروبا المختلفة وأبرزها موقعة تونس مع قطر وسوريا مع فلسطين.
مواعيد مباريات كأس العرب
قطر × تونس — 7:00 مساءً
beIN Sports Mena HD
سوريا × فلسطين — 7:00 مساءً
beIN Sports XTRA 1
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون × وست هام — 4:00 عصرًا
beIN Sports Mena 1
فولهام × كريستال بالاس — 6:30 مساءً
beIN Sports Mena 1
الدوري الإسباني
إلتشي × جيرونا — 3:00 عصرًا
beIN Sports Mena 3
فالنسيا × إشبيلية — 5:15 مساءً
beIN Sports Mena 3
إسبانيول × رايو فاييكانو — 7:30 مساءً
beIN Sports Mena 3
ريال مدريد × سيلتا فيجو — 10:00 مساءً
beIN Sports Mena 1
الدوري الإيطالي
كريمونيزي × ليتشي — 1:30 ظهرًا
STARZPLAY
كالياري × روما — 4:00 عصرًا
STARZPLAY
لاتسيو × بولونيا — 7:00 مساءً
STARZPLAY
نابولي × يوفنتوس — 9:45 مساءً
STARZPLAY
الدوري الفرنسي
نيس × أنجيه — 4:00 عصرًا
beIN Sports Mena 4
أوكسير × ميتز — 6:15 مساءً
beIN Sports Mena 4
لو هافر × باريس — 6:15 مساءً
beIN Sports Mena 5
لوريان × ليون — 9:45 مساءً
beIN Sports Mena 2
الدوري الألماني
هامبورج × فيردر بريمن — 4:30 عصرًا
SHAHID
بوروسيا دورتموند × هوفنهايم — 6:30 مساءً
