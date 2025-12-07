مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كأس العرب ومواجهة الريال وسيلتا فيجو

18 حجم الخط

يقام اليوم الأحد العديد من المباريات في كأس العرب ودوريات أوروبا المختلفة وأبرزها موقعة تونس مع قطر وسوريا مع فلسطين.



مواعيد مباريات كأس العرب

قطر × تونس — 7:00 مساءً

beIN Sports Mena HD

سوريا × فلسطين — 7:00 مساءً

beIN Sports XTRA 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون × وست هام — 4:00 عصرًا

beIN Sports Mena 1

فولهام × كريستال بالاس — 6:30 مساءً

beIN Sports Mena 1

الدوري الإسباني

إلتشي × جيرونا — 3:00 عصرًا

beIN Sports Mena 3

فالنسيا × إشبيلية — 5:15 مساءً

beIN Sports Mena 3

إسبانيول × رايو فاييكانو — 7:30 مساءً

beIN Sports Mena 3

ريال مدريد × سيلتا فيجو — 10:00 مساءً

beIN Sports Mena 1

الدوري الإيطالي

كريمونيزي × ليتشي — 1:30 ظهرًا

STARZPLAY

كالياري × روما — 4:00 عصرًا

STARZPLAY

لاتسيو × بولونيا — 7:00 مساءً

STARZPLAY

نابولي × يوفنتوس — 9:45 مساءً

STARZPLAY

الدوري الفرنسي

نيس × أنجيه — 4:00 عصرًا

beIN Sports Mena 4

أوكسير × ميتز — 6:15 مساءً

beIN Sports Mena 4

لو هافر × باريس — 6:15 مساءً

beIN Sports Mena 5

لوريان × ليون — 9:45 مساءً

beIN Sports Mena 2

الدوري الألماني

هامبورج × فيردر بريمن — 4:30 عصرًا

SHAHID

بوروسيا دورتموند × هوفنهايم — 6:30 مساءً

