الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاد يشعل المدرجات، والد لامين يامال يستفز جماهير ريال بيتيس والأمن يتدخل (فيديو)

لامين ووالده،فيتو
لامين ووالده،فيتو
18 حجم الخط

كاد والد لامين يامال أن يتسبب في كارثة جماهيرية، خلال مباراة ريال بيتيس أمام برشلونة، التي جمعت الفريقين، مساء السبت في الدوري الإسباني.

كان منير نصراوي، والد لامين يامال، في مدرجات ملعب "لا كارتوخا" لمتابعة ابنه، لكنه أصبح متهمًا بإطلاق إشارات مستفزة تجاه جماهير الفريق المضيف؛ ما اضطر عناصر الأمن للتدخل.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن والد لامين يامال اضطر لمغادرة موقعه في المدرجات ونُقل إلى منطقة أخرى من الملعب بواسطة أفراد الأمن في محاولة لتهدئة الأجواء والحفاظ على النظام.

وقال الصحفي ياجو دي فيجا، الذي كان حاضرًا في الملعب، لبرنامج "كاروسيل" إنه سمع روايات مباشرة عمّا جرى خلال الحادثة.


وأوضح: "أصدقائي يخبرونني أنهم كانوا على بُعد نحو 20 مقعدًا من المكان الذي كان يجلس فيه والد لامين يامال، وأنه كان يقوم بعدد من الإيماءات، وفقًا لما سمعته منهم، بل إنه استفزّ بعض جماهير بيتيس في لحظة ما؛ وقد كانت هناك لحظات من التوتر".
 

وشددت صحيفة "موندو" في تقريرها، بأنه بينما واصل لامين يامال تألقه في فوز برشلونة على ريال بيتيس (5-3)، وهذه المرة في دور صانع الألعاب مع تسجيله الهدف الخامس من ركلة جزاء، خطف والده منير نصراوي الأضواء لكن لسبب مختلف تمامًا.

فبحسب شهود عيان، كان والد صاحب القميص رقم 10 يحتفل بأهداف برشلونة وهو يلتفت نحو جماهير ريال بيتيس، في تصرف اعتبره أنصار الفريق الأندلسي استفزازًا مباشرًا، ومع تزايد التوتر في المدرجات، اضطرت عناصر الأمن في ملعب لا كارتوخا إلى التدخل ونقل منير إلى منطقة أخرى من الملعب تفاديًا لحدوث ما هو أسوأ.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

والد لامين يامال مباراة ريال بيتيس أمام برشلونة الدوري الإسباني منير نصراوي ملعب لا كارتوخا صحيفة موندو ديبورتيفو الصحفي ياجو دي فيجا جماهير ريال بيتيس

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد لليوم الرابع، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

يقترب من الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، مواجهة نارية بين فلسطين وسوريا في صراع التأهل بكأس العرب

اثنان منها بالغة الخطورة، اكتشاف 107 ثغرات أمنية في برمجيات أندرويد وتحذير للمستخدمين

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

قبل انطلاق جولة الإعادة، 8 محظورات للدعاية الانتخابية وفقا للقانون

سعر السمك اليوم، ارتفاع 3 أصناف منها المكرونة وهذا موقف البلطي بعد سلسلة الانخفاضات

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يسجل 30 جنيها وارتفاع التين واليوسفي والجوافة

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads