كاد يشعل المدرجات، والد لامين يامال يستفز جماهير ريال بيتيس والأمن يتدخل (فيديو)

كاد والد لامين يامال أن يتسبب في كارثة جماهيرية، خلال مباراة ريال بيتيس أمام برشلونة، التي جمعت الفريقين، مساء السبت في الدوري الإسباني.

كان منير نصراوي، والد لامين يامال، في مدرجات ملعب "لا كارتوخا" لمتابعة ابنه، لكنه أصبح متهمًا بإطلاق إشارات مستفزة تجاه جماهير الفريق المضيف؛ ما اضطر عناصر الأمن للتدخل.

Una vergüenza el “pseudo famoso” padre de Lamine Yamal provocando a los aficionados béticos desde un palco de La Cartuja.



Así se ha llevado todo el partido.



Algunos se creen foco cuando no llegan ni a linterna pic.twitter.com/HJoTazePZl December 6, 2025



وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن والد لامين يامال اضطر لمغادرة موقعه في المدرجات ونُقل إلى منطقة أخرى من الملعب بواسطة أفراد الأمن في محاولة لتهدئة الأجواء والحفاظ على النظام.

وقال الصحفي ياجو دي فيجا، الذي كان حاضرًا في الملعب، لبرنامج "كاروسيل" إنه سمع روايات مباشرة عمّا جرى خلال الحادثة.

‼️🏟️Se está liando con el padre de Lamine Yamal en la grada de La Cartuja



🚨 Ha tenido que ir la seguridad del estadio para controlar la situación pic.twitter.com/XkLf5ncMND — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 6, 2025



وأوضح: "أصدقائي يخبرونني أنهم كانوا على بُعد نحو 20 مقعدًا من المكان الذي كان يجلس فيه والد لامين يامال، وأنه كان يقوم بعدد من الإيماءات، وفقًا لما سمعته منهم، بل إنه استفزّ بعض جماهير بيتيس في لحظة ما؛ وقد كانت هناك لحظات من التوتر".



وشددت صحيفة "موندو" في تقريرها، بأنه بينما واصل لامين يامال تألقه في فوز برشلونة على ريال بيتيس (5-3)، وهذه المرة في دور صانع الألعاب مع تسجيله الهدف الخامس من ركلة جزاء، خطف والده منير نصراوي الأضواء لكن لسبب مختلف تمامًا.

فبحسب شهود عيان، كان والد صاحب القميص رقم 10 يحتفل بأهداف برشلونة وهو يلتفت نحو جماهير ريال بيتيس، في تصرف اعتبره أنصار الفريق الأندلسي استفزازًا مباشرًا، ومع تزايد التوتر في المدرجات، اضطرت عناصر الأمن في ملعب لا كارتوخا إلى التدخل ونقل منير إلى منطقة أخرى من الملعب تفاديًا لحدوث ما هو أسوأ.



