سياسة

اليوم، لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو
تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور هاني الششتاوي، خطة العمل بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

 

تشكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

 

ومن الجدير بالذكر أن تشكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في دور الانعقاد الأول، برئاسة النائب هاني الششتاوي، والنائبين حسين خضير، وشريف وديع ناشد سرجيوس، وكيلين، والنائب خالد قنديل، أمين السر.

 

لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول

 

وتجتمع لجنة الصحة والسكان اليوم، تفعيلا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تقضي بوضع خطة العمل بداية كل دور انعقاد، حيث تنص المادة 60 على: تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

 

اختصاصات لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

 

يشار إلى ان اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت اختصاصات لجنة الصحة والسكان، حيث نصت المادة 55 على: تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتى:
- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.
- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.
- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

متابعة ملف التأمين الصحي الشامل


- التأمين الصحى الشامل.
- التثقيف الصحي
- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.
- الصحة النفسية.
- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.

لجنة الصحة بالشيوخ تتابع توفير الرعاية للمسنين


- الرعاية الصحية للمسنين.
- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.
- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.
 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بـالصحة والسكان.

