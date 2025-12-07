الأحد 07 ديسمبر 2025
الخطر ما زال قائما، آخر تطورات أزمة تماسيح الشرقية ومصدر يكشف سر الفراخ الميتة (صور)

أثار مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية، يُظهر تحرك تماسيح صغيرة داخل مصرف عزبة السدرة التابعة لقرية الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حالة واسعة من القلق بين الأهالي، الذين طالبوا بتدخل عاجل من الجهات المختصة للسيطرة على الوضع ومنع أي مخاطر محتملة.

بعد ظهور تماسيح بمصرف الزوامل بالشرقية، ضوابط اقتناء الحيوانات الخطرة

فرق الطب البيطري والبيئة بدأت بالفعل فحص الموقع وتحديد أماكن اختباء التماسيح ومسارات تحركها

وكشف مصدر مسئول أن فرق الطب البيطري بالشرقية والبيئة بدأت بالفعل فحص الموقع وتحديد أماكن اختباء التماسيح ومسارات تحركها، موضحًا أن الفراخ الميتة تُستخدم كطُعم فعال لجذب التماسيح نظرًا لاعتمادها الكبير على رائحة اللحم المتحلل في البحث عن الغذاء.

توافد عدد من الغواصين المتطوعين إلى منطقة المصرف

وفي السياق ذاته، توافد عدد من الغواصين المتطوعين إلى منطقة المصرف، حاملين معهم فراخًا ميتة ضمن محاولات استدراج التماسيح وإخراجها من المياه، وسط متابعة دقيقة من الأهالي الذين تجمعوا على جانبي المجرى المائي في حالة ترقّب لأي تطورات.

فريق متخصص من محميات أسوان في طريقه خلال الساعات القليلة القادمة

تماسيح الزوامل، وأعلنت المصادر أن فريقا متخصصا من محميات أسوان في طريقه خلال الساعات القليلة المقبلة للانضمام إلى جهود الصيد، مستخدمين أحدث المعدات لضمان سلامة الأهالي والتعامل الآمن مع التماسيح، وتشمل القوارب المزودة بالشباك الطويلة والفخاخ المائية لصيد التماسيح الكبيرة والصغيرة والحفارات البرمائية والجرافات الصغيرة لتمشيط الترع وإزالة الحشائش العائمة التي قد تخفي التماسيح والقوارب الميكانيكية لقص الحشائش (Weed Harvester) لتسهيل رؤية مجرى المياه ومراقبة أماكن الاختباء.

