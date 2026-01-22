بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

18 حجم الخط

تواصل نتائج الطلاب تصدرها لمحركات البحث، بعد إعلان مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف السادس الابتدائي، بينما لم يتم اعتماد نتيجة سنوات النقل حتى الآن في محافظات أخرى، وسط حالة من الترقب بين أولياء الأمور.

وأكدت مصادر تعليمية أن إعلان النتائج يتم بشكل تدريجي فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة داخل كل مديرية تعليمية.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي ظهرت جزئيًا

وأوضحت المديريات التعليمية أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي أصبحت متاحة حاليًا في بعض المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي، بينما تستكمل باقي المحافظات أعمال الكنترول تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويبحث أولياء الأمور بكثافة عن نتيجه الصف الخامس الابتدائي، نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس، موقع النتيجة الرسمي، نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي.

وظهرت أيضًا نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي في عدد محدود من المحافظات، خاصة التي أنهت أعمال التصحيح مبكرًا، فيما أكدت الوزارة أن باقي النتائج سيتم إعلانها فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ويمثل الصف السادس الابتدائي مرحلة مهمة، ما يزيد من معدلات البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات.



نتيجة سنوات النقل بمحافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل بمحافظة الجيزة

بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي الاستعلام الرسمي



وتُعد بوابة التعليم الأساسي الوسيلة الرسمية للاستعلام عن النتائج في المحافظات التي تم اعتماد النتيجة بها.

خطوات الحصول على النتيجة:



الدخول على بوابة التعليم الأساسي

إدخال الرقم القومي للطالب

تحديد الصف الدراسي

الضغط على عرض النتيجة

في حالة عدم ظهور النتيجة، فهذا يعني أنها لم تُعتمد بعد في المحافظة التابع لها الطالب.



موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن موقع نتائج الامتحانات يتم تحديثه أولًا بأول، فور اعتماد أي نتيجة جديدة، مشددة على عدم الانسياق وراء أي موقع نتيجة غير رسمي.



متى تظهر نتيجة سنوات النقل في باقي المحافظات؟



ومن المتوقع إعلان نتيجة سنوات النقل في باقي المحافظات تباعًا خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من المراجعة النهائية واعتمادها من المحافظين.



تحذير عاجل من الوزارة



وحذرت وزارة التربية والتعليم من الصفحات والمواقع الوهمية التي تزعم نشر النتائج قبل اعتمادها رسميًا، مؤكدة أن أي نتيجة يتم تداولها خارج المواقع المعتمدة غير صحيحة.

