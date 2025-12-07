الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" يفوز بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش (فيديو)

18 حجم الخط

مهرجان مراكش، فاز الفيلم التونسي "سماء بلا أرض"، للمخرجة أريج السحيري، بجائزة "النجمة الذهبية" للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش في دورته الثانية والعشرين، التي اختتمت يوم السبت في المغرب، وفق وكالة "رويترز".

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث مهاجرات إفريقيات جمعتهن الصدفة في تونس وسط آمال بحياة أفضل، لكن أحلامهن تصطدم بصعوبات الواقع المرير.



وأشادت لجنة التحكيم بالفيلم قائلة إنه "عمل سينمائي يجرؤ على مقاربة العالم من منظور مختلف، مستندًا إلى قوة شاعرية نادرة ورؤية فنية منخرطة بعمق في الواقع".

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة مناصفة للفيلمين الوثائقيين: "بابا والقذافي"، للمخرجة الأمريكية الليبية جيهان الكيخيا، و"ذاكرة"، للمخرجة الأوكرانية فلادلينا ساندو.

وحصل البريطاني أوسكار هدسون على جائزة الإخراج عن فيلم "دائرة مستقيمة"، إذ أشادت لجنة التحكيم بالأداء التمثيلي لبطلي الفيلم لوك تيتنسور، وإليوت تيتنسور.

وتُوجت الممثلة الإيفوارية ديبورا ناني بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سماء بلا أرض"، فيما نال البريطاني سوب ديرسو جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم البريطاني النيجيري "ظل والدي".

كما أشادت لجنة التحكيم بالأداء المتميز لكل من إليوت ولوك تيتنسور في فيلم “دائرة مستقيمة” لأوسكار هدسون، والذين منحا تنويها خاصا.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب رئيس لجنة تحكيم الدورة عن سعادته بالمشاركة في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش إلى جانب باقي أعضاء اللجنة، متوجها بالشكر إلى المهرجان وإلى كل المغاربة.

وقال جون هو إن الأفلام المتنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان “كانت كلها عظيمة، وإذا كان البعض من أصحابها فقط من فازوا بإحدى الجوائز، فإنهم جميعا رابحون ويستحقون التصفيق الحار”.

وإضافة إلى بونج جون هو، ضمت لجنة تحكيم الدورة كلا من المخرج البرازيلي-الجزائري كريم عينوز، والمخرج المغربي حكيم بلعباس، والمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو، والممثل والمخرج الإيراني بيمان معادي، إلى جانب الممثلة الأمريكية جينا أورتيغا، والمخرجة الكندية سيلين سونغر، والممثلة البريطانية-الأرجنتينية أنيا تايلور-جوي.

ووفاء لعادته، كرم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في هذه الدورة أربع شخصيات مغربية وعربية وعالمية بارزة تعكس مساراتها الفنية اللامعة غنى وتنوع الفن السابع. ويتعلق الأمر بكل من الفنان حسين فهمي، والممثلة والمخرجة الأمريكية جودي فوستر، والمخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو، والممثلة المغربية راوية.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان، إن عدد الحضور في هذه الدورة التي شهدت عرض أكثر من 80 فيلمًا، تجاوز 47 ألف مشاهد.



