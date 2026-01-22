رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل من الجانبين ويشكر السيسي

18 حجم الخط

أكد رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث أنه سيتم فتح معبر رفح الأسبوع المقبل بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

مراسم التوقيع على ميثاق إنشاء مجلس السلام

وأعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا “أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة”.

وجاء ذلك عقب مشاركة رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية في مراسم التوقيع على ميثاق إنشاء مجلس السلام، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسئولين الدوليين فى دافوس، مؤكدًا أن المجلس يسعى لتعزيز الاستقرار وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية في غزة.

وثمن شعث جهود ترامب على دعم السلام في غزة، وشدد على أن اللجنة الوطنية ملتزمة بـ متابعة عمليات المعبر يوميًا والتنسيق مع الجهات المصرية لضمان سير العمليات وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.

كما أوضح أن اللجنة ستعمل على تقييم الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع وتوفير الدعم اللوجستي الكافي لتسهيل حركة البضائع والمساعدات الإنسانية.

اللحظة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لإعادة بناء الأمل في غزة

وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة الوطنية ستتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان أن تكون الإجراءات متكاملة ومستدامة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للقطاع.

كما أكد أن اللجنة ستعمل على متابعة تأثير فتح المعبر على حياة السكان وضمان أن يتم الاستفادة القصوى من هذه الخطوة التاريخية، مضيفًا أن كل الإجراءات ستتم بشفافية ومساءلة لضمان تحقيق أكبر قدر من الفائدة للقطاع والسكان.

وختم رئيس اللجنة تصريحاته بالقول: إن اللحظة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لإعادة بناء الأمل في غزة، وتحويل التحديات المستمرة إلى خطوات عملية نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية ستستمر في العمل المتواصل لتحقيق هذه الرؤية.

