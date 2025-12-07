ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة بـ 10 ملايين دولار

18 حجم الخط

قالت دار مزادات فيليبس إن ساعة يد من مجموعة مقتنيات المخرج السينمائي الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا بيعت بسعر قياسي في مزاد أقيم في نيويورك.

المخرج فرانسيس فورد كوبولا يضطر إلى بيع ساعته بـ 10 ملايين دولار

واشترى مزايد مجهول عبر الهاتف ساعة "إف. بي. جورن إف. إف. سي بروتوتايب" مقابل 10.8 مليون دولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وذكرت دار فيليبس أن هذا كان أعلى سعر تم تحقيقه على الإطلاق في مزاد لساعة يد من صانع الساعات السويسري إف. بي. جورن.

كما كان رقما قياسيا عالميا في مزاد لساعة صنعتها شركة تصنيع مستقلة. وكان التقدير الأولي للسعر مليون دولار.

وتلقى مخرج فيلم "العراب"، البالغ من العمر 86 عاما، الساعة البلاتينية في عام 2021 من صانع الساعات فرانسوا بول جورن.

عرض مقتنيات مخرج "العراب والقيامة الآن" في المزاد

وعرض كوبولا الحائز على جائزة الأوسكار - الذي أخرج أيضا فيلم "القيامة الآن" - سبع ساعات فاخرة من مجموعة مقتنياته الخاصة في المزاد الذي استمر على مدى يومين.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أشار كوبولا إلى ضائقة مالية كسبب لبيع المقتنيات.

يذكر أن كوبولا استثمر أكثر من 100 مليون دولار في مشروعه المفضل الذي طالما اعتز به "ميجالوبوليس"، لكن الفيلم الذي صدر عام 2024 فشل وحقق جزءا ضئيلا فقط من التكاليف.



وفي أكتوبر الماضي أُجبر المخرج الشهير فرانسيس فورد كوبولا، على بيع ساعته المصممة خصيصًا له مقابل مليون دولار بعد فشل فيلمه الأخير Megalopolis.

الإفلاس يهدد فرانسيس فورد كوبولا

وأصبح فرانسيس فورد كوبولا، قريبا من أن يُعلن إفلاسه، بعد فشل فيلم Megalopolis، الذي بلغت ميزانيته 120 مليون دولار بتمويل ذاتي من كوبولا، فيما حقق الفيلم إيرادات في شباك التذاكر لم تتجاوز 14.4 مليون دولار فقط.

وكان المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا، أعلن عن طرح سبع ساعات فاخرة من مجموعته الشخصية للبيع، في مزاد تنظمه دار "فيليبس"، في محاولة لتسديد ديونه وإنقاذ نفسه من الإفلاس.

وتتضمن الساعات المعروضة في المزاد، قطعًا نادرة من علامات مرموقة مثل "باتيك فيليب" و"أوديمار بيجه".

وعلق كوبولا على عرض ساعاته النادرة للبيع قائلا:"أحتاج إلى بعض المال لإبقاء السفينة طافية"، في إشارة إلى الضغوط المالية التي يمر بها المخرج الشهير.

تفاصيل فيلم Megalopolis



Megalopolis، هو فيلم ملحمي خيال علمي أمريكي، عرض لأول مرة، ضمن فعاليات الدورة ٧٧ لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وفيلم Megalopolis، من كتابة وإخراج وإنتاج، فرانسيس فورد كوبولا، وبطولة آدم درايفر، فورست ويتكر، ناتالي إيمانويل، جون فويت، لورنس فيشبورن، أوبري بلازا وشيا لابوف.

اتهامات بالتحرش ضد المخرج فرانسيس فورد كوبولا



وذكر موقع "Variety" الأمريكي الشهير، في تقرير أن المخرج، فرانسيس فورد كوبولا، متهم بالتحرش، حيث كشفت إحدى الممثلات الإضافيات أنه حاول تقبيلها، أثناء تصوير فيلم Megalopolis.

فيما رد المخرج فرانسيس فورد كوبولا على تلك الاتهامات، بأنه كان يحاول جعل الممثلات في حالة مزاجية معينة لتصوير أحد المشاهد الاحتفالية لبث الروح في المشهد، من خلال إعطاء العناق والقبلات للممثلين الإضافيين في الخلفية.

