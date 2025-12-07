الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مؤتمر هام لوزير الصحة اليوم للحديث عن سر ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية

د.خالد عبد الغفار،
د.خالد عبد الغفار، فيتو
18 حجم الخط
ads

يعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم الأحد تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس وموسم الشتاء، بمؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة
 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم وجود أي متحور جديد لفيروس كورونا، موضحًا أن المتحور السائد حاليا هو أوميكرون، المكتشف منذ أكثر من عامين وهو واحد من الفيروسات التنفسية المنتشرة خلال هذا الموسم.

وأوضح عبد الغفار أن ترتيب شدة الأعراض بين الفيروسات التنفسية هذا العام يأتي كالتالي: الإنفلونزا A أولا، ثم الفيروس المخلوي التنفسي، يليهما الإنفلونزا B، ثم يأتي فيروس كورونا في المرتبة الرابعة من حيث حدة الأعراض.

ارتفاع في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية


وأشار إلى وجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، مؤكدًا أن هذا الارتفاع لا يختلف عن الأعوام السابقة، إذ يبدأ عادة من ديسمبر ويستمر حتى نهاية فبراير.

ولفت إلى أن الاختلاف الوحيد هذا العام هو زيادة نشاط الإنفلونزا مقارنة بالعامين الماضيين.

نائب وزير الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان لـ 10.6% بحلول 2050

وزير الصحة يشارك في انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بنسختها الـ32

وأضاف عبد الغفار أن الفترة من 2019 وحتى 2023 شهدت هيمنة فيروس كورونا على المشهد الصحي عالميًّا، وهو ما أدى إلى انخفاض واضح في نشاط الإنفلونزا خلال تلك السنوات، ولكنها عادت لتتصدر المشهد مرة أخرى في الموسم الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالغفار الفيروسية التنفسية العاصمة الجديدة دكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة

مواد متعلقة

لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه

الطفولة والأمومة ينفذ ماراثون لمناهضة العنف ضد الأطفال

وزير الصحة يشارك في انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بنسختها الـ32

تخريج أول دفعة من برنامج التدريب الميداني للوبائيات «مسار مكافحة ناقلات الأمراض»

الرعاية الصحية: تشغيل جراحات القلب المفتوح بالمجمع الطبي بالأقصر

نائب وزير الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان لـ 10.6% بحلول 2050

هيئة الدواء تقدم روشتة للوقاية من الإمساك، تعرف عليها

فحص 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

اليوم، نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه المختلفة

تعرف على عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

بيلباو يتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

تعرف على عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

ارتفاع البتلو 55 جنيهًا والضاني 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تكريم القارئ الشيخ طه الفشني في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads