الأحد 07 ديسمبر 2025
رياضة

ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بالدوري الأمريكي

 توج نادي إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه بالفوز على فانكوفر وايتكابس الكندي بنتيجة 3-1، مساء السبت، في المباراة النهائية.

وتفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الألماني المخضرم توماس مولر، نجم فانكوفر، ليمنح البرغوث الفريق ثالث ألقابه بعد درع الجماهير في 2023 وكأس الدوريات في 2024.

تقدم إنتر ميامي بطل المنطقة الشرقية بالولايات المتحدة بهدف ذاتي سجله إيدر كامبو بعد مرور ثماني دقائق، وأدرك فانكوفر بطل المنطقة الغربية التعادل بهدف علي أحمد في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 71 سجل رودريجو دي بول، نجم أتلتيكو مدريد السابق، وأضاف تاديو آليندي الهدف الثالث في الدقيقة 96 بعد تمريرتين حاسمتين من ميسي.

تسلح إنتر ميامي بنجومه المخضرمين ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، بينما غاب المهاجم الأوروجوياني المخضرم، لويس سواريز.

