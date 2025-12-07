ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بالدوري الأمريكي

18 حجم الخط

توج نادي إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه بالفوز على فانكوفر وايتكابس الكندي بنتيجة 3-1، مساء السبت، في المباراة النهائية.

ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج

وتفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الألماني المخضرم توماس مولر، نجم فانكوفر، ليمنح البرغوث الفريق ثالث ألقابه بعد درع الجماهير في 2023 وكأس الدوريات في 2024.

تقدم إنتر ميامي بطل المنطقة الشرقية بالولايات المتحدة بهدف ذاتي سجله إيدر كامبو بعد مرور ثماني دقائق، وأدرك فانكوفر بطل المنطقة الغربية التعادل بهدف علي أحمد في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 71 سجل رودريجو دي بول، نجم أتلتيكو مدريد السابق، وأضاف تاديو آليندي الهدف الثالث في الدقيقة 96 بعد تمريرتين حاسمتين من ميسي.

تسلح إنتر ميامي بنجومه المخضرمين ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، بينما غاب المهاجم الأوروجوياني المخضرم، لويس سواريز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.