موعد متوقع لإعلان "مجلس غزة" وسط خلاف "الجثة الأخيرة"

18 حجم الخط

كشفت وسائل إعلام عبرية موعدا متوقعا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مجلس غزة"، وسط خلاف بين واشنطن وتل أبيب.



أزمة آخر جثة لمختطف في غزة

وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لتجنب العودة إلى الحرب.

بات أحد المكونات الرئيسية للمرحلة الأولى من الاتفاق، وهو إفراج حماس عن جميع المختطفين الأحياء، وتسليم الجثامين، شبه مكتمل، وفقا لموقع "آي 24" العبري، إذ تتبقى إعادة رفات أسير واحد فقط، والتقى وفد إسرائيلي مع وسطاء قطريين ومصريين، الخميس، لمناقشة كيفية استعادتها.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن دبلوماسي غربي رفيع المستوى قوله إنه "من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن تشكيل الهيئة الانتقالية لـ"مجلس السلام" في 15 ديسمبر الجاري".

الحكم المؤقت لغزة

ويتولى هذا المجلس الرفيع المستوى، برئاسة ترامب، الإشراف على الحكم المؤقت لغزة، ومراقبة تمويل إعادة الإعمار.

لكن موقع "واي نت" العبري قال إن إسرائيل تهشى من أنه إذا بدأت المرحلة الثانية دون عودة رفات الضابط ران غويلي، فلن يكون لدى التنظيمات في غزة أي دافع لإعادتها.

وأضاف "تصعد الولايات المتحدة ضغوطها على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية حتى قبل العثور على رفات الضابط، وتعد هذه القضية محل خلاف بين تل أبيب وواشنطن، حيث تصر إسرائيل على إعادة جميع المفقودين كشرط للمرحلة الثانية من الاتفاق".

وقالت عائلة غويلي: "المرحلة الأولى من صفقة الرهائن لم تكتمل بعد ما دامت رفات راني لم تعد. نطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب بالضغط على حماس والجهاد لإعادة الرفات".

وقال مسؤول إسرائيلي: "يريد ترامب الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية، ونقول إن هذا يتعارض مع الاتفاق. الانتقال الآن يُمثل مشكلة. يضغط الوسطاء على حركتي الجهاد وحماس للعثور على غويلي، لكن هناك قلقا في إسرائيل من أن يُفاجئ ترامب ويُعلن الآن عن الانتقال إلى المرحلة الثانية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.