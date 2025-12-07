وزير الصحة يشهد اليوم قرعة اختيار فريق بعثة الحج الطبية لعام 2026

18 حجم الخط

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، قرعة اختيار فريق عمل بعثة الحج الطبية لعام «1447 هـ / 2026 مـ» بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر بمنطقة العباسية.

فحص 7 ملايين و180 ألفًا و832 طالبا للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت فحص 7 ملايين و180 ألفًا و832 طالبًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ انطلاق المبادرة مع بداية العام الدراسي الجاري في 5 أكتوبر 2025 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تهدف إلى حماية صحة الطلاب المصريين وغير المصريين في نحو 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة بجميع المحافظات، من خلال إجراء مسح طبي يشمل قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم، بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الحالات المكتشفة يتم تحويلها فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان، مع تسليم كل طالب «كارت متابعة» يتضمن بياناته الشخصية لضمان المتابعة الدورية في جميع المحافظات.

من جانبه، أشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى مشاركة 2000 فريق طبي مدرب على أعلى معايير الفحص ومكافحة العدوى، مع تنفيذ المسح على مدار العام الدراسي لتجنب التكدس، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بتوعية الطلاب بالسلوكيات الصحية السليمة، ويتم استقبال استفسارات المواطنين عبر الخطين الساخنين «105» و«106».

