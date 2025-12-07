اثنان منها بالغة الخطورة، اكتشاف 107 ثغرات أمنية في برمجيات أندرويد وتحذير للمستخدمين

18 حجم الخط

حذّرت مواقع متخصصة في شئون التقنية من وجود ثغرات خطيرة في برمجيات نظام أندرويد، داعية مستخدمي الأجهزة العاملة به إلى الإسراع في تحديث أنظمة التشغيل لديهم.

107 ثغرات أمنية في نظام مشروع أندرويد

وذكرت صحيفة "ZDNet" أن خبراء الأمن السيبراني في جوجل اكتشفوا في مطلع ديسمبر الجاري 107 ثغرات أمنية في نظام مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، مشيرة إلى أن هذه الثغرات طالت جميع نسخ النظام من أندرويد 13 وحتى أندرويد 16.



وفي الخامس من ديسمبر أعلنت جوجل عن طرح تحديثات جديدة لمعالجة تلك المشكلات.

وبحسب الصحيفة، فإن عددًا من الثغرات يُعد خطيرًا، فيما صُنّفت ثغرتان — CVE-2025-48633 وCVE-2025-48572 — على أنهما بالغة الخطورة، وقد جرى إبلاغ وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) بهما.

تحذير عاجل للمستخدمين

وناشدت جوجل وخبراء التقنية مستخدمي أندرويد بضرورة تنزيل التحديث الأمني وتثبيته فورًا.

وأوضح مختصون في "ZDNet" أن الثغرات الأمنية الشديدة التأثير غالبًا ما تستهدف نواة نظام أندرويد، ويمكن لمجرمي الإنترنت استغلالها لاختراق أجهزة الضحايا، والحصول على صلاحيات موسّعة في نظام التشغيل تتيح لهم التحكم بالجهاز أو الوصول إلى بياناته.

