على طريقة سعاد حسني، مفاجآت مدوية في قضية وفاة فنانة تركية شهيرة وصدمة حول هوية المتهم

فجر أحد جيران الفنانة التركية الشهيرة غُللو، مفاجأة من العيار الثقيل قد تقلب موازين قضية وفاتها الغامضة بعد سقوطها من شرفة منزلها أشبه بواقعة الفنانة سعاد حسني، بعد إفادات الشهود التي ظهرت في ملف التحقيق من احتمال أن تكون وفاة نجمة الأرابيسك مجرد حادث عرضي.

لحظة دَفْعها من النافذة

ووفق ما نشرته صحيفة "صباح"، زعم أحد جيران غُللو أن كاميرا المراقبة الموجودة في منزله الصيفي سجّلت لحظة دَفْعها من النافذة.

وقال الجار الذي طالب بكشف الحقيقة: "أسكن عادةً في باليكسير ولديّ منزل صيفي في تشنارجك. لدي كاميرا مثبتة على منزلي. ومع تزايد الشبهات أردت مراجعة التسجيلات. لاحظت أن هناك لقطات تُظهر دفع غُلّو. سأسلّم كل التسجيلات اللازمة للشرطة. يجب حلّ هذه القضية الآن".

اتهامات تطارد توغيان ألكيم جلتر ابنة غُللو

وكانت الشاهدة الرئيسية بيرجان دولجير — التي اتهمت سابقا ابنة غُللو، توغيان ألكيم جلتر — قد قالت: "اعترفت لي في الجنازة: "أنا أعرف توغيان جيدا. الشيطان بريء أمامها. ذلك اليوم لولا أني أقنعتها، لكانت غُللو ستلقى حتفها بعد دفعها بالسيارة نحو الهاوية. وعندما سمعت أنها سقطت من النافذة جاء هذا أول ما خطر ببالي. في الجنازة نظرت إلي وقالت: أختي لقد فعلته، وأنا نادمة جدا".

🚨 Parmak İzi Kilit ve Kameralar: Güllü’nün Son Anları



Şarkıcı Güllü’nün yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Apartmandaki panik net şekilde görülüyor.



Ayrıca Güllü, olaydan bir gün önce evine parmak izli kilit ve güvenlik kamerası taktırmış, kendini çok güvende… pic.twitter.com/l54TIs9g3e — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 26, 2025

كما قال شاهد آخر يُدعى تشاج ري كتلو: "قبل حوالي 7 أشهر، كنا نجلس على الشاطئ وكانت توغيان تتذمر من والدتها. قالت لي: ’أخي سأصبح قاتلة، والدتي تتدخل في حياتي، سأقتلها‘. ثم اتصلت بي لاحقا وهي في حالة غضب شديد وقالت إن هناك ذهبًا بقيمة مليوني ليرة في المنزل، وإن هذا لا يكفي، وإنها ستقتل أمها وابنها".

Şarkıcı Güllü 52 yaşında hayatını kaybetti…



Acı haberi oğlu duyurdu:



“Elim bir kaza sonucu…”#güllü pic.twitter.com/snYKxDgGOF — İ.LİKECHAOS (@i_likechaos) September 26, 2025

ووسط هذه الادعاءات الصادمة، قد تغيّر التسجيلات المزعوم أنها توثّق لحظة الدفع مسار التحقيق بالكامل. إليكم جميع تفاصيل التطور الذي رفع منسوب الشبهات في القضية…

جدير بالذكر أنه بعد وفاة غُللو، أصبحت ابنتها توغيان محورا رئيسيا في الأحاديث والاتهامات، إذ ادعى العديد من الشهود وجود توترات حادة بينها وبين والدتها.

