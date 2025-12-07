ياسين منصور: الخطيب تقدم في السن ولابد من دماء جديدة لإتمام التسليم والتسلم لإدارة الأهلي

18 حجم الخط

أكد رجل الأعمال ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، أن النادي يمثل عشقًا حقيقيًا للقلب وأن أي قرار يُتخذ يكون دائمًا لمصلحة الكيان، مشددًا على أن العمل داخل الأهلي يحتاج إلى تخطيط طويل المدى لضمان استمرارية النجاح والتطوير.

الخطيب اتصل بي.. وناقشنا مسألة قيادة النادي

وأوضح ياسين منصور خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أن رئيس النادي محمود الخطيب تواصل معه مؤخرًا بخصوص ظروفه الصحية، مضيفًا: «قلت له إذا قررت الترشح سأكون نائبًا، وإذا لم يترشح سأكون رئيسًا، ولكن الأهم أن يكمل المسيرة بشكل سلس ومنظم».

وأشار منصور إلى أهمية تطوير الجهاز الإداري: «مع تقدم السن بالنسبة للخطيب، لابد من وجود دماء جديدة، وتسليم وتسلم سلس حتى لا تحدث أي مشاكل».

الأهلي سباق في إنشاء شركة الكرة.. وريال مدريد يقلدنا

تحدث منصور عن تجربة الأهلي في تأسيس شركة الكرة، قائلًا: «النادي كان سباقًا في هذا المجال، واليوم نجد ريال مدريد يؤسس شركة كرة وهو يقلد الأهلي».

وأكد أن شركة الكرة ضرورة لتطوير منظومة النادي: «يجب أن ندخل في تطوير بيع التذاكر، حيث في أوروبا تمثل نسبة التذاكر ما يصل إلى 25% من الإيرادات، بينما في مصر لا تتعدى 5%».

تطوير الحضور الجماهيري وزيادة التذاكر ضرورة للنادي

أكد منصور أن الحل الأمثل لزيادة التفاعل الجماهيري هو أن تقوم شركة الكرة بزيادة بيع التذاكر والعمل على زيادة الإقبال الجماهيري، محذرًا: «ليس من مصلحة النادي الأهلي غياب المنافسة، فإذا لم يكن هناك منافس سيؤثر ذلك على تشجيع الشباب، وقد يتجهون لدعم الأندية الأوروبية».

دعوة لدعم عودة الجماهير للملاعب

اختتم منصور حديثه بدعوة كل الأجهزة المعنية لدعم عودة الجماهير للملاعب بقوة، والعمل على تطوير كافة الجوانب الإدارية والمالية للنادي لضمان استمرار الأهلي ككيان رياضي قوي ومؤثر داخل مصر وخارجها.

