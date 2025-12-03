الشباب والرياضة تستقطب أطفال وبراعم بني سويف بـ«شد الحبل ومصارعة الذراعين»

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بـ محافظة بني سويف، عن نجاحها في استقطاب أعداد كبيرة من الأطفال والبراعم والشباب، من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب بمختلف القرى والمدن، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب ودعم الأنشطة الترويحية الهادفة.

مراكز الشباب ببني سويف تنفذ فعاليات رياضية

وشهد عدد من مراكز شباب بـ محافظة بني سويف، خلال شهر نوفمبر تنظيم وتنفيذ العديد من المسابقات في الألعاب الريفية القديمة، التي لاقت قبولًا واستحسانًا واسعًا من المشاركين من أبناء القرى، لما تحمله هذه الألعاب من بعد تراثي وروح تنافسية تعزز الانتماء المجتمعي.

وأكد هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، أن المديرية تحرص على تنظيم فعاليات ومسابقات رياضية وترفيهية متنوعة تلقى إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية، وتسهم في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الروابط بين الشباب.

مسابقات في الألعاب الريفية ببني سويف

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، أن مراكز شباب القرى والمدن شهدت خلال شهر نوفمبر تنفيذ عدد من المسابقات التي شملت ألعابًا ترويحية متعددة، من بينها شد الحبل ومصارعة الذراعين، حيث نظم مركز شباب الحرجة التابع لإدارة شباب ناصر مسابقة في مصارعة الذراعين، وسط حضور مميز من أعضاء المركز وجمهور من أهالي القرية والمجتمع المحلي، وهو ما عكس نجاح الفعالية وتفاعلها الجماهيري.

مراكز الشباب ببني سويف تنفذ فعاليات رياضية

كما أشار إلى أن مركز شباب تلت بمركز الفشن نفذ مسابقة شد الحبل ضمن ذات الإطار، مؤكدًا أن هذه المسابقات تأتي في سياق خطة الأنشطة النوعية التي تهدف إلى نشر الرياضة بالقرى والمراكز، وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة هواياتهم داخل بيئة منظمة وداعمة، كما نظم مركز شباب طرشوب مسابقة رياضية في مصارعة الذراعين ضمن خطة نشاطه لشهر نوفمبر 2025 للمجال الرياضي، وذلك في إطار تعزيز الوعي الوطني لدى النشء والشباب.

مشاركة 40 طليعًا بالمسابقات الترويحية

وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، أن مركز شباب بني سليمان الشرقية التابع لإدارة شباب شرق نظم مسابقات ترويحية ورياضية لمرحلة الطلائع، حيث تم الإعلان عن المسابقات مسبقًا وتسجيل الأسماء المشاركة وتحديد مواعيد التنفيذ، وشارك أكثر من 40 طليعًا في أجواء يسودها المرح والحماس والمنافسة الشريفة، واختتمت الفعاليات بتكريم الفائزين بجوائز عينية وفرتها إدارة المركز.

وأشار الجبالي إلى أن الفعاليات داخل مراكز الشباب شهدت منافسات قوية بين المشاركين من مختلف الأعمار، واتسمت الأجواء بالحماس والالتزام بالروح الرياضية والقواعد المنظمة، وأسهمت في إبراز روح التحدي والإصرار لدى الشباب، مؤكدا أن تلك المسابقات كشفت عن مواهب واعدة، ونالت إشادة الحضور الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الأنشطة لما لها من دور في تنمية القدرات البدنية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتوفير بيئة تنافسية إيجابية.

مراكز الشباب ببني سويف تنفذ فعاليات رياضية

واختتم وكيل وزارة الشباب والرياضة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأنشطة تأتي ضمن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادةالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الفعاليات الرياضية داخل مراكز الشباب، إلى جانب الدعم والرعاية المستمرة للشباب والطلائع من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتفاعله الدائم مع قضايا الشباب والمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.