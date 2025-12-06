أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع الذهب والنحاس والفضة بالأسواق العالمية وتراجع أسعار الغذاء.. التضخم في مصر يتجه للارتفاع في نوفمبر.. وبعثة صندوق النقد الدولي تناقش تطورات الإصلاحات الاقتصادية

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجعت أسعار السلع الغذائية وفقا للمؤسسات الدولية والتى ترصد وتتابع أسعار السلع الغذائية المختلفة من اللحوم والزيوت والألبان، حيث كشفت تقارير منظمة الغذاء الدولية عن استمرار معدلات التراجع فى الأسعار فى اغلب اصناف السلع.

قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية موسعة شملت عددًا من المواقع التابعة في قطاعي السياحة والتشييد التابعين للوزارة.

أكد الخبير الاقتصادي أحمد جمال زهرة، محلل أسواق المال، أن الأسواق العالمية تترقب بشدة اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر في 9 و10 ديسمبر، وسط توقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء دورة التشديد السابقة.

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة استبدال الأموال بعد خروجها بشكل متهالك ومقطوعة من ماكينات الصراف الآلي.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الأول من ديسمبر نحو 446.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 19.359 مليون ورقة منفذة على 725 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 392.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 16.470 مليون ورقة منفذة على 693 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لرئاسة وفد مصر في «المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل» الذي تنطلق فعالياته اليوم بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، وذلك في إطار التعاون المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، والحكومة اليابانية.

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية وفدًا رفيع المستوى من وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة برئاسة الدكتور فرانسيس تشونغ، مدير أول قسم جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (SAMEA)، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

استطلاع لـ CNBC: التضخم في مصر يتجه للارتفاع في نوفمبر مع انحسار صدمة الوقود

كشف استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من الخبراء والمحللين في بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، اتجاه التضخم في مصر لتسجيل ارتفاع طفيف خلال شهر نوفمبر، مع تراجع حدة صدمات الوقود بعد زيادة الأسعار في أكتوبر.

