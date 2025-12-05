المواطنون يترقبون انفراجة في الأسواق بعد تحسن المعروض من العملة الصعبة.. ارتفاع أسعار السلع البروتينية والزيوت.. الفاكهة والخضراوات بين مد وجزر.. والانخفاض يزور الأسمدة فقط

18 حجم الخط

تعيش الأسواق حالة من التذبذب الواضح بين ارتفاعات متتالية وانخفاضات محدودة في أسعار السلع، بينما يترقب المواطنون بقلق ما ستؤول إليه حركة الأسعار خلال الأيام المقبلة، على أمل أن تنعكس خسائر الدولار الأخيرة وتراجعه أمام الجنيه ولو بشكل طفيف على تراجع حقيقي في تكلفة المعيشة.

كما ينتظر المواطنون أن تشهد الفترة القادمة تحسنا في الأسعار نحو مزيد من الانخفاض للسلع حسب التوقعات المنتشرة جراء توافر العملة الصعبة بشكل آمن في حسابات البنك المركزي.

وشهدت الأسواق حالة من التأرجح الشديد في أسعار السلع اليوم غير أن النصر كان حليفا لفكرة الارتفاع في الكثير من الأسعار بينما الانخفاض جاء في واحدة من السلع وهي الأسمدة.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الجمعة، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 391 جنيها للكيلو

التغيير: انخفاض 3.5 جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 460 جنيهًا.

ويبدو أن الأسعار في البروتين رفعت شعار الارتفاع جميعا حيث سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا ملحوظًا اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 72 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعر أمس، بينما تراوحت الأسعار بين: 65 و100 جنيه للكيلو داخل المحال التجارية.

كما شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع في بعض الأصناف واستقرار أخرى، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

كما سجلت أسعار الزيت اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة لليوم الثاني على التوالي، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 94 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 94.5 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 105 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 110 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 111 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

الارتفاع أيضا طال الفاكهة حيث شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 تباينًا واضحًا بين الانخفاض في عدد من الأصناف، وارتفاع محدود في بعض الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

أسعار البرتقال والموالح

البرتقال البلدي: بين 8 و12 جنيهًا.

البرتقال السكري: من 9 إلى 13 جنيهًا.

البرتقال أبو سرة: بين 10 و15 جنيهًا.

اليوسفي: بين 6 و16 جنيهًا بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

أسعار العنب اليوم

العنب الأصفر المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

العنب الأسود المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

ومن الفاكهة الي الخضار كان الارتفاع في الأسعار حاضرا بقوة حيث سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق أخر تحديثات السوق اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

البطاطس: بين 6 و14 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البصل الأحمر: بين 7 و9 جنيهات

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 10 إلى 15 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 6.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

القلقاس: بين 4 و9 جنيهات

وعلي جانب آخر وفي طريق الانخفاض تواجدت بعض السلع الأخري لعل أبرزها تسجيل أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الجمعة انخفاضًا واضحًا، وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.