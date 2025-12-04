الخميس 04 ديسمبر 2025
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس. 

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99%  عند مستوى 41797 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66%  عند مستوى 51019 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49%  عند مستوى 18679 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.43%  عند مستوى 4540 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 12431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48%  عند مستوى 16544 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.43%  عند مستوى 4317 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.916 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 41342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 50684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 18679 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4520 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 16540 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4315 نقطة.

