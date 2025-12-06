السبت 06 ديسمبر 2025
اقتصاد

كيف تستبدل الأموال الممزقة المسحوبة من ماكينات بنك مصر؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة استبدال الأموال بعد خروجها بشكل متهالك ومقطوعة من ماكينات الصراف الآلي. 

وأوضح مسئولو البنك أنه على العميل التوجه لأقرب فرع له بايصال المعاملة لاستبدال النقدية.

ومن جانب آخر يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن مزايا وخصائص المحافظ الإلكترونية BM Wallet.

وأطلق بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية BM Wallet لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

مزايا المحافظ الإلكترونية BM Wallet

1• يمكن فتحها للعملاء وغير العملاء بالبنك.
2• المحفظة فيها خدمة فوري لدفع كافة أنواع الفواتير.

3. إمكانية السحب والإيداع من الـ ATM.
4• يشترط لاستخراج المحفظة ألا يقل السن عن 21 سنة.
5• غير متوفر بها بطاقة افتراضية.
6• متوفر بها استقبال حوالات.
7• يمكن ربطها ببطاقات (Debit) بطاقة الخصم المباشر، (Credit) بطاقة الائتمان، (Prepaid) بطاقة مدفوعة مقدمًا.
8-رقم الحساب الدولي IBAN هو وسيلة تحويل للأموال بين العملاء تضمن إتمام التحويل بسهولة وسرعة دون أخطاء ويساعد على تجنب الأخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية.

ويمكن الوصول إلى رقم الحساب الدولي IBAN في بنك مصر والاطلاع عليه من خلال خدمة الإنترنت البنكى أو موقع البنك او التواصل هاتفيا عبر 19888.

