خبير اقتصادي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026

خبير اقتصادي يكشف
خبير اقتصادي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026، فيتو
أسعار الذهب، أكد الخبير الاقتصادي أحمد جمال زهرة، محلل أسواق المال، أن الأسواق العالمية تترقب بشدة اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر في 9 و10 ديسمبر، وسط توقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء دورة التشديد السابقة. 

وأوضح زهرة أن أي خفض محتمل للفائدة سيعزز شهية المخاطرة في الأسواق، ويمنح الذهب دفعة إضافية للصعود.

عام استثنائي للذهب في 2025

وأشار زهرة خلال مداخلته في برنامج أرقام وأسواق على قناة أزهري، إلى أن الذهب شهد عام 2025 مكاسب غير مسبوقة لم تتحقق منذ نهاية السبعينيات، مدفوعًا بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة، منها التوترات التجارية والعقوبات والقرارات المفاجئة للإدارة الأمريكية، إضافة إلى موجة عدم اليقين الناتجة عن تباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى.

توقعات أسعار الذهب في 2026

سعر جرام الذهب، حول الأسعار المستقبلية، أكد زهرة أن احتمال وصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية قد لا يتحقق بنهاية 2025، لكنه محتمل خلال 2026. وأوضح أن السوق قد يشهد ارتفاعات إضافية تتراوح بين 5% و15% خلال العام المقبل، شريطة استمرار انخفاض الفائدة الأمريكية وضغط الدولار، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر حساسية للتغيرات الجيوسياسية، مما قد يؤدي لتحركات مفاجئة في أسعار السلع والعملات.

سوق الذهب، نصح زهرة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالذهب بـ"الترقب وشراء الانخفاضات"، مؤكدًا أن الرؤية المستقبلية للمعدن الأصفر لا تزال إيجابية، خاصة لمن يخطط لبناء مراكز طويلة الأجل. أما بالنسبة للأسهم العالمية، فقد أشار إلى أن اتجاه السيولة قد يتحسن مع بدء دورة خفض الفائدة، لكن من الضروري مراقبة مؤشرات التضخم والنمو، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على مسار الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026.

