ارتفاع الذهب والنحاس والفضة فى الأسواق العالمية، وأسعار الغذاء تتراجع للشهر الثالث

18 حجم الخط

تراجعت أسعار السلع الغذائية وفقا للمؤسسات الدولية والتى ترصد وتتابع أسعار السلع الغذائية المختلفة من اللحوم والزيوت والألبان، حيث كشفت تقارير منظمة الغذاء الدولية عن استمرار معدلات التراجع فى الأسعار فى اغلب اصناف السلع.

وشمل التراجع فى أسعار الغذاء كلا من السكر والألبان والزيوت بينما ارتفعت أسعار القمح نتيجة لعدة أسباب من بينها التوترات الجيوسياسية.

أسعار الغذاء وفقا لموشرات منظمة الأغذية والزراعة

سجلت أسعار الغذاء تراجع للشهر الثالث وفقا لمنظمة الفاو وحسب تقديرات المؤسسة الدولية لرصد ومتابعة الأغذية حيث سجل متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالميا، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير.

اسعار الزيوت



وذكرت الفاو أن المتوسط في نوفمبر تراجع 2.1 بالمئة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 بالمئة عن ذروة سجلها في مارس 2022 عقب بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع للفاو 5.9 بالمئة عن أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، متأثرا بتوقعات وفرة المعروض عالميا، بينما تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 بالمئة مواصلا الانخفاض للشهر الخامس على التوالي مما يعكس زيادة إنتاج الحليب وزيادة المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.



ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الفاو1.8 بالمئة على أساس شهري.



وزادت أسعار القمح نتيجةً للطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، بينما زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أمريكا الجنوبية

فى سياق متصل ارتفعت أسعار المعادن المختلفة فى البورصات العالمية خلال ديسمبر الجارى.

وواصلت أسعار المعادن المختلفة ارتفاعها فى البورصات العالمية وحققت مستويات قياسية جديدة قبل ايام من انتهاء العام الجارى ومع اقتراب حلول العام الجديد.



وتوقعت بعض الموسسات من بينها جولدن مان ساكس عدم استمرار النحاس فى مستوياتها الحالية، حيث ان الارتفاع القوي في أسعار النحاس فوق مستوى 11000 دولار للطن مرشح لأن يكون مؤقتا.

اسعار النحاس



وأوضح محللو البنك أن معظم مكاسب النحاس الأخيرة مبنية على توقعات بنقص مستقبلي في السوق، وليس على أساسيات العرض والطلب الحالية، مضيفين أنهم لا يتوقعون بقاء الأسعار فوق 11000 دولار لفترة طويلة.



وكانت أسعار النحاس قد قفزت الأربعاء الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 11540 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن

اسعار الفضة خلال الاسبوع الاول من ديسمبر



وشهدت الفضة حدثًا استثنائيًا في الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، حيث اخترقت أعلى مستوياتها التاريخية متجاوزة 59 دولارا للأونصة، لتسجل نموًا تخطى 22% مقارنة مع إغلاق أكتوبر 2025.

الذهب عالميًا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.