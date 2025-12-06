أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 6-12-2025

18 حجم الخط

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 505 دراهم، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 449 درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 385 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة وسط تفاؤل بأن يقرر الفدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، في حين ارتفعت الفضة إلى مستوى قياسي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 1% إلى 4212.16 دولار للأونصة، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية 0.4%. فى حين لم تسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير تغيرا يذكر عند التسوية وبلغت 4243 دولارا.

ارتفاع أسعار الفضة

زادت الفضة 2.6% إلى 58.59 دولار، لتسجل ارتفاعا 4% خلال هذا الأسبوع، بعد أن لامست مستوى قياسيا بلغ 59.32 دولار في وقت سابق. وقفزت الفضة 98% هذا العام، مدعومة بالعجز في المعروض وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.

أداء المعادن الأخرى

استقر البلاتين عند 1646.10 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.3%إلى 1453.39 دولار.

