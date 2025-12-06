السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المشاط تصل طوكيو لرئاسة وفد مصر في منتدى التأمين الصحي الشامل

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
18 حجم الخط

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لرئاسة وفد مصر في «المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل» الذي تنطلق فعالياته اليوم بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، وذلك في إطار التعاون المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، والحكومة اليابانية.

منتدى التأمين الصحي الشامل

ويُعقد المنتدى العام الجاري بهدف دفع الجهود العالمية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان حصول جميع المواطنين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على خدمات صحية عالية الجودة.

بناء منظومة متكاملة للتنمية البشرية

وتستعرض الوزيرة خلال مشاركتها التجربة المصرية في بناء منظومة متكاملة للتنمية البشرية، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ودور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دعم مبادرات قطاع الصحة، إضافة إلى جهود مصر في تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها الصحة الجيدة.

ويشارك في المنتدى وزراء ومسؤولون من قطاعات الصحة والمالية والتخطيط من مختلف دول العالم، إلى جانب منظمات دولية ومؤسسات تنموية، لبحث آليات تمويل مبتكرة للقطاع الصحي، ودعم إصلاحات الأنظمة الصحية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى الإطلاق الرسمي لمركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة في طوكيو، والذي يهدف إلى بناء قدرات القيادات الحكومية المعنية بالسياسات الصحية والمالية، وإتاحة أدوات تحليلية ودراسات تساعد الدول على تصميم وتنفيذ إصلاحات فعّالة في تمويل الصحة.

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

المشاط تبحث الأولويات القطاعية للمشروعات الاستثمارية بالتعاون مع "جايكا"

كما يتضمن جدول أعمال المنتدى الإعلان عن التقرير العالمي لمراقبة التغطية الصحية الشاملة لعام 2025، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الوطنية الخاصة بتعزيز مسارات الإصلاح الصحي في بعض الدول المشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشاط منتدى التأمين الصحي الشامل منظمة الصحة العالمية البنك الدولي العاصمة اليابانية طوكيو

مواد متعلقة

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

المشاط تبحث الأولويات القطاعية للمشروعات الاستثمارية بالتعاون مع "جايكا"

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

فريق محميات أسوان في طريقه للشرقية، هل تنجو قرية الزوامل من تهديد التماسيح (صور)

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في قضاء فوائت صلوات الفروض؟ الإفتاء توضح الآراء الفقهية

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

أيهما أفضل في الصلاة إطالة الركوع أم السجود؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads