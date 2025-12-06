تكريم القارئ الشيخ طه الفشني في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة"

18 حجم الخط

دولة التلاوة، شهدت الحلقة الثامنة من برنامج "دولة التلاوة" تكريمًا خاصًا للقارئ الكبير الشيخ طه الفشني، أحد أبرز رموز التلاوة في مصر والعالم العربي.

وجاء هذا التكريم في لفتة تؤكد حرص البرنامج على إحياء تراث القراء العظماء والاحتفاء بالمساهمات المميزة في مجال القرآن الكريم.

الشيخ طه الفشني..رمز للتلاوة الأصيلة وإتقان أحكام التجويد

يُعد الشيخ طه الفشني من أبرز القراء الذين أثروا المشهد القرآني بصوته العذب وإتقانه لأحكام التجويد والترتيل، حيث قدم للأجيال نموذجًا للقراءة الصحيحة والمؤثرة، ما جعله محل تقدير في مصر والعالم العربي.

برنامج "دولة التلاوة" يجمع بين المنافسة والتكريم والتراث

يؤكد برنامج دولة التلاوة، من خلال هذه المبادرة أن الهدف لا يقتصر على المنافسة بين المتسابقين، بل يتعداه إلى إبراز القيم القرآنية وحفظ تراث القراء الكبار، وإتاحة الفرصة للشباب للتعرف على أساليب التلاوة الأصيلة والتشبع بها.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تضم قمما دينية وصوتية



وتضم لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبدالوهاب خبير الأصوات والمقامات، بجانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم، على رأسهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين بمسابقة دولة التلاوة



وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

