الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

تكريم القارئ الشيخ طه الفشني في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة"

تكريم القارئ طه الفشني
تكريم القارئ طه الفشني في الحلقة الثامنة من دولة التلاوة
18 حجم الخط

دولة التلاوة، شهدت الحلقة الثامنة من برنامج "دولة التلاوة" تكريمًا خاصًا للقارئ الكبير الشيخ طه الفشني، أحد أبرز رموز التلاوة في مصر والعالم العربي.

 وجاء هذا التكريم في لفتة تؤكد حرص البرنامج على إحياء تراث القراء العظماء والاحتفاء بالمساهمات المميزة في مجال القرآن الكريم.

 

الشيخ طه الفشني..رمز للتلاوة الأصيلة وإتقان أحكام التجويد

يُعد الشيخ طه الفشني من أبرز القراء الذين أثروا المشهد القرآني بصوته العذب وإتقانه لأحكام التجويد والترتيل، حيث قدم للأجيال نموذجًا للقراءة الصحيحة والمؤثرة، ما جعله محل تقدير في مصر والعالم العربي.

برنامج "دولة التلاوة" يجمع بين المنافسة والتكريم والتراث

يؤكد برنامج دولة التلاوة، من خلال هذه المبادرة أن الهدف لا يقتصر على المنافسة بين المتسابقين، بل يتعداه إلى إبراز القيم القرآنية وحفظ تراث القراء الكبار، وإتاحة الفرصة للشباب للتعرف على أساليب التلاوة الأصيلة والتشبع بها.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تضم قمما دينية وصوتية


وتضم لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبدالوهاب خبير الأصوات والمقامات، بجانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم، على رأسهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

 

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين بمسابقة دولة التلاوة


وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

يأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر، حيث تبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعَي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ طه الفشني طه الفشني دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة مسابقة دولة التلاوة القرآن الكريم

مواد متعلقة

المتسابق علي محمد يبهر جمهور "دولة التلاوة" بآيات من سورة النساء (فيديو)

المفتي: «دولة التلاوة» يعيد إحياء المدرسة المصرية في الترتيل والتجويد (فيديو)

وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم: نجاح "دولة التلاوة" فاق كل التوقعات (فيديو)

محمد القلاجي يتألق في “دولة التلاوة” وتعليق مميز من وزير الأوقاف ولجنة التحكيم (فيديو)

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

حلمي طولان: أداء المنتخب أمام الإمارات جيد وقادرون على الحسم في لقاء الأردن

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب بعد انتهاء الجولة الثانية

أضرار تبخر الوقود وتأثير الحرارة على السيارات

ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بالدوري الأمريكي

بيلباو يتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

مروان حمدي: سعيد بهدفي في الإمارات بس فرحتي منقوصة (فيديو)

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تكريم القارئ الشيخ طه الفشني في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة"

منافسة قوية في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة".. تعرف على المتصدر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads