السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: نتائج الـ19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
18 حجم الخط
ads

كشفت  الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن موعد إعلان نتيجة انتخابات الـ19 دائرة الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إضافة إلى نتيجة جولة الإعادة بدائرة أطسا بمحافظة الفيوم، وذلك يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري.

 

وأوضحت الهيئة أنه تقرر تحديد يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر لتصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية في 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت نتائجها بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، على أن تُجرى عملية تصويت المصريين في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر الجاري.

 

وتدعو الهيئة جموع الناخبين إلى الالتزام بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدة جاهزية لجان الاقتراع واستكمال جميع التجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانتظام.

يذكر أن عمليات الإعادة شملت التصويت لكافة المرشحين في  19 دائرة انتخابية داخل 7 محافظات، فيما أجريت الإعادة في دائرة واحدة فقط بنظام الفردي وهي دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.

 وبلغ عدد اللجان الفرعية 1775 لجنة فرعية موزعة على 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات.

 

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 

وأجريت الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:


1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

 بينما أجريت في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات الدوائر الملغاة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المحكمة الإدارية العليا المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

لماذا لا تعتد الوطنية للانتخابات بانسحابات المرشحين على السوشيال ميديا؟ أستاذ قانون يجيب

انتخابات النواب 2025، الوطنية للانتخابات: تسليم كشوف الحصر العددي للمرشحين والوكلاء فقط

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب بعد انتهاء الجولة الثانية

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

كأس العرب، مروان حمدي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الإمارات (فيديو وصور)

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

بعد نشر تسريبات لبشار الأسد، من هي لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري السابق؟

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأسود بالمنام وعلاقته بالنجاح في الدراسة والعمل

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads