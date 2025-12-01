خبير: تراجع التضخم يدعم دورة التيسير النقدي ويُشعل موجة صعود قوية في البورصة المصرية

18 حجم الخط

قال أيمن فودة خبير أسواق المال: إن معدل التضخم السنوي في مصر واصل تراجعه للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 11.7% في سبتمبر 2025 مقابل 12% في أغسطس، بعد أن بلغ ذروته لأربعة أشهر في مايو مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود.

وأكد أن هذا المستوى يُعد الأدنى منذ مارس 2022، وذلك نتيجة تباطؤ تضخم أسعار الغذاء الذي هبط لأدنى مستوى منذ أبريل 2021.

خفض الفائدة قاعدة انطلاق لتنشيط الاستثمار

وأوضح فودة أن هبوط التضخم فتح المجال أمام البنك المركزي المصري لاتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، عبر خفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) خلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، وهو ما يمثل "ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار" في قطاعات اقتصادية حيوية.

وأشار إلى أن قطاع العقارات سيكون المستفيد الأكبر من خفض الفائدة، نظرًا لاعتماد المطورين على التمويل البنكي، إلى جانب اعتماد جزء كبير من العملاء على التمويل العقاري في ظل ارتفاع أسعار الوحدات الذي يقلص فرص الشراء النقدي خاصة بين الشباب.

تأثير مباشر على أسعار السلع المعمرة ومواد البناء والصناعة

وتوقع فودة أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجيًا على أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والخامات الصناعية، نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، وهو ما بدأ انعكاسه بالفعل على أداء الشركات المقيدة في البورصة.

وأضاف أن ذلك كان واضحًا في الموجة الصاعدة التي شهدتها مؤشرات البورصة خلال الفترة الأخيرة، حيث حققت المؤشرات الرئيسية مستويات تاريخية مدعومة بتحسن السيولة وتراجع تكلفة الاقتراض.

السوق السبعيني يقفز لمستويات قياسية

وأوضح فودة أن مؤشر EGX70 واصل تسجيل قمم تاريخية جديدة على مدار جلسات الشهر.

قطاعات تقود الصعود وتظل الأكثر جاذبية للشراء

وأشار فودة إلى أن عدة قطاعات ما زالت تتصدر المشهد وتتمتع بجاذبية استثمارية مرتفعة، أبرزها الأدوية، والأسمنت، العقارات، البنوك، والأغذية والمشروبات.

وأكد أن هذه القطاعات قادت موجة الارتفاعات الأخيرة ومن المتوقع استمرار أدائها الإيجابي.

ارتفاع أسعار الوقود قد يعيد التضخم للصعود مؤقتًا

وحذر فودة من أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ستلقي بظلالها على أداء القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، وقد تُسهم في ارتفاع مؤقت لمعدل التضخم، مما قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة خفض الفائدة لحين امتصاص أثر الأسعار الجديدة.

سوق المال والذهب، أهم ملاذات التحوط في المرحلة الحالية

واعتبر فودة أن سوق المال المصري يظل واحدًا من أهم الملاذات المتاحة للمستثمرين، من الأفراد حتى المؤسسات وصناديق الاستثمار، إلى جانب الذهب الذي يواصل اعتلاء صدارة أدوات الاحتياطيات العالمية مع تراجع الثقة في الدولار، لاسيما في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتوقعات بمزيد من خفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

