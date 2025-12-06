استعجال التقرير المروري لحادث دهس شاب بالمعادي

18 حجم الخط

أمرت نيابة المعادي، باستعجال التقرير المروري بحادث قائد سيارة دهس شاب أثناء استقلاله دراجة نارية في منطقة المعادى، مما أسفر عن مصرعه وذلك لكشف مدى سرعة المتهم وقت الحادث.

حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمعادي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة المعادي، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع شاب دهسته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامةالتحقيق.

