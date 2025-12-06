السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استعجال التقرير المروري لحادث دهس شاب بالمعادي

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

أمرت نيابة المعادي، باستعجال التقرير المروري بحادث قائد سيارة دهس شاب أثناء استقلاله دراجة نارية في منطقة المعادى، مما أسفر عن مصرعه وذلك لكشف مدى سرعة المتهم وقت الحادث.

حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمعادي 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة المعادي، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع شاب دهسته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامةالتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحفظ على كاميرات المراقبة التقرير المروري النيابة العامة النجدة بالقاهرة بمنطقة المعادى حادث تصادم سيارة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة منطقة المعادى نيابة المعادي

مواد متعلقة

حجز متهم حاول استقطاب فتيات لممارسة أعمال منافية

حجز متهم بالنصب على المواطنين عبر الترويج لبيع ورق طباعة بأسعار وهمية

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

استدعاء مجري التحريات لمنتحل صفة موظف خدمة عملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

تجديد حبس سائق اغتصب سيدة داخل "ميكروباص" أعلى دائري السلام

استعجال التقرير المروري بواقعة اصطدام سيارة رجل أعمال بأخرى

حجز مدرس رياضيات بتهمة استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب

الفرامل سابت، نص أقوال المتهمة بدهس الطالبة جنى بمدينة الشروق

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

خبراء التعليم اليابانيين يثمنون جهود وكفاءة المعلمين المصريين

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

أيهما أفضل في الصلاة إطالة الركوع أم السجود؟ الإفتاء تجيب

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads