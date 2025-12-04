حجز متهم حاول استقطاب فتيات لممارسة أعمال منافية

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بحجز شخص ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحاول استقطاب فتيات لممارسة أعمال منافية للآداب داخل سيارته، وعرض مبالغ مالية عليهن، لمدة ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

تبين بعد الفحص عدم وجود أي بلاغات سابقة بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو وضبط قائدها (مقاول – مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة).

وأقر المتهم بمحاولته ارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وفي واقعة أخرى تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

