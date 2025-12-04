الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز متهم حاول استقطاب فتيات لممارسة أعمال منافية

حجز متهم
حجز متهم
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بحجز شخص ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحاول استقطاب فتيات لممارسة أعمال منافية للآداب داخل سيارته، وعرض مبالغ مالية عليهن، لمدة ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

تبين بعد الفحص عدم وجود أي بلاغات سابقة بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو وضبط قائدها (مقاول – مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة).

وأقر المتهم بمحاولته ارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وفي واقعة أخرى تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة.  

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لحماية الآداب أعمال منافية للآداب الشيخ زايد بالجيزة بقطاع الشرطة المتخصصة ممارسة أعمال منافية للآداب مواقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة المنشاة

مواد متعلقة

حجز متهم بالنصب على المواطنين عبر الترويج لبيع ورق طباعة بأسعار وهمية

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

استدعاء مجري التحريات لمنتحل صفة موظف خدمة عملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

تجديد حبس سائق اغتصب سيدة داخل "ميكروباص" أعلى دائري السلام

استعجال التقرير المروري بواقعة اصطدام سيارة رجل أعمال بأخرى

حجز مدرس رياضيات بتهمة استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب

الفرامل سابت، نص أقوال المتهمة بدهس الطالبة جنى بمدينة الشروق

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس الطالبة جنى أمام مدرستها بالشروق

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads