الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

جددت نيابة الأموال العامة، حبس عاطل بدار السلام، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم، مستخدمًا مستندات مزورة لإضفاء صفة الشرعية على نشاطه، وذلك ١٥ يومًا على ذمة استكمال التحقيقات.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية ومقيم بمنطقة دار السلام بالقاهرة – بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم، مستخدمًا مستندات مزورة لإضفاء صفة الشرعية على نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه  بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وعثر بحوزته على (مجموعة من المستندات "مزورة" منسوبة لجهات مختلفة - مبلغ مالى وبطاقة دفع إلكتروني تحوي مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - مشغولات ذهبية - 3 هواتف محمولة والأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهـــته أقر بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتيال على المواطنين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام الاستيلاء على أموال النصب على المواطنين تحريات الادارة العامة دائرة قسم شرطة المنتزه مكافحة جرائم الأموال العامة منطقة دار السلام نيابة الأموال العامة

مواد متعلقة

استعجال التقرير المروري بواقعة اصطدام سيارة رجل أعمال بأخرى

حجز مدرس رياضيات بتهمة استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب

الفرامل سابت، نص أقوال المتهمة بدهس الطالبة جنى بمدينة الشروق

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس الطالبة جنى أمام مدرستها بالشروق

ابن المتهمة كان بيتنمر عليها، شاهد يروي تفاصيل جديدة في واقعة دهس الطالبة جنى بالشروق

التصريح بدفن جثمان الطالبة جني ضحية دهس سيدة لها بسيارتها في الشروق

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس سيدة لطفلة بسبب خلاف مع نجلها بالشروق

خلاف مع نجلها، التحريات تكشف مفاجأة صادمة في واقعة دهس سيدة لطفلة بالشروق

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

مشهد مرعب لانشقاق الأرض، هبوط أرضي مفاجئ بحي النرجس في التجمع الخامس

أخبار مصر: إعلان نتائج انتخابات المرحلة الثانية، هل خذل الأهلي رمضان صبحي، صرخة روسية بشأن الآثار المصرية المسروقة

حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads