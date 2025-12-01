استعجال التقرير المروري بواقعة اصطدام سيارة رجل أعمال بأخرى

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، باستعجال التقرير المروري بواقعة رجل أعمال تسبب في حادث مروري بمنطقة النزهة، بعدما صدم سيارة أخرى ثم ارتطم بعمود إنارة، ما أدى إلى اشتعال النيران في سيارته.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث.

وتلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع الحادث واحتراق السيارة، وبانتقال القوات وإجراء التحريات تبيّن أن قائد السيارة كان تحت تأثير المسكر وقت التصادم.

وأوضحت التحريات أن المتهم يمتلك معارض سيارات، وأن حالته غير المتزنة كانت سببًا مباشرًا في فقدانه السيطرة على المركبة. وتم ضبطه وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

