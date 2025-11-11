الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

المعاينة تكشف تفاصيل حريق مطعم شهير بالمعادي

حريق مطعم، فيتو
حريق مطعم، فيتو
كشفت المعاينة الأولية لحريق مطعم شهير بمنطقة المعادي، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي خسائر بشرية.

وأشارت إلى أن الحريق نشب بمدخنة محل للمأكولات على مساحة ۲۰ مترا تقريبا أسفل عقار مكون من (۱۰) طوابق، وتم منع خطر امتداد النيران.

وأوضحت المعاينة أن الحريق أسفر عن تلفيات محدودة بالمطعم والمدخنة دون خسائر بشرية.


سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل مطعم شهير بمنطقة المعادي.

حريق مطعم شهير بالمعادي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة المعادي، على الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء، وخزان إطفاء لمكان الواقعة للسيطرة على الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


وسط جهود مكثفة من قوات الدفاع المدني التي باشرت عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

