الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سائق اغتصب سيدة داخل "ميكروباص" أعلى دائري السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس سائق لاتهامه بالتعدي على سيدة جنسيًّا داخل السيارة وسرقتها أثناء توصيلها بميكروباص من الجيزة إلى مدينة السلام وذلك ١٥ يوما علي ذمة إستكمال التحقيقات.

 

سائق يغتصب سيدة داخل سيارة بدائري السلام

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من سيدة تفيد بتعدي سائق عليها أسفل دائري السلام، مضيفه أن السائق أوقف السيارة على جانب الطريق الدائري وتوجه إلى المقعد الخلفي ووضع سلاحًا أبيض على رقبة نجلها وطلب منها ما لديها من أموال واستولى على 450 جنيهًا منها، ثم قام السائق بغلق الأبواب والستائر واصطحبها إلى الكنبة الخلفية واعتدى عليها جنسيًّا وتركها ونجلها على الدائري وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط السائق واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الدائري النيابة العامة طريق الدائري غرفة عمليات النجدة مدينة السلام نيابة العامة

مواد متعلقة

استعجال التقرير المروري بواقعة اصطدام سيارة رجل أعمال بأخرى

حجز مدرس رياضيات بتهمة استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب

الفرامل سابت، نص أقوال المتهمة بدهس الطالبة جنى بمدينة الشروق

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس الطالبة جنى أمام مدرستها بالشروق

ابن المتهمة كان بيتنمر عليها، شاهد يروي تفاصيل جديدة في واقعة دهس الطالبة جنى بالشروق

التصريح بدفن جثمان الطالبة جني ضحية دهس سيدة لها بسيارتها في الشروق

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس سيدة لطفلة بسبب خلاف مع نجلها بالشروق

خلاف مع نجلها، التحريات تكشف مفاجأة صادمة في واقعة دهس سيدة لطفلة بالشروق

الأكثر قراءة

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

عمر كمال: والله العظيم نفسي أتجوز وبدور على ست بيت تكون نغشة وتدلعني (فيديو)

تجديد حبس سائق اغتصب سيدة داخل "ميكروباص" أعلى دائري السلام

للمرة الثانية في ساعتين، انقطاع الكهرباء في الجيزة والأهالي يتخوفون من تكرار كارثة يوليو الأسود

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه

قائمة فوربس كوريا لأقوى أساطير الكيبوب لعام 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads