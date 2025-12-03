الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حجز متهم بالنصب على المواطنين عبر الترويج لبيع ورق طباعة بأسعار وهمية

أمرت نيابة الأموال العامة بالقاهرة بحجز شخص روّج عبر مواقع التواصل لقدراته على توفير ورق طباعة بأسعار منخفضة، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية منهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون تنفيذ ما وعد به، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. 

التحريات أسفرت عن تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في استدراج الضحايا والمعاملات المالية المرتبطة بالوقائع.

بمواجهته، اعترف بارتكاب 12 واقعة احتيال بنفس الأسلوب. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة المختصة.

