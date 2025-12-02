الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
استدعاء مجري التحريات لمنتحل صفة موظف خدمة عملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

استدعت نيابة الأموال العامة، مجري التحريات لأحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم وذلك للاستماع لأقواله.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بعدد من البنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

