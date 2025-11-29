السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الفرامل سابت، نص أقوال المتهمة بدهس الطالبة جنى بمدينة الشروق

نص أقوال المتهمة
نص أقوال المتهمة بدهس الطالبة جني بمدينة الشروق
18 حجم الخط

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، لأقوال سيدة متهمة بدهس الطفلة جنى بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة مما أسفر عن مصرعها في الحال في مدينة الشروق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقالت السيدة “ ما كنش قصدي أخبطها..الفرامل سابت فجأة..وفعلا كان في خلاف بسيط مع ابني ومعاها لكن ده مالوش علاقة ده قضاء وقدر".

وعن سؤالها لماذا توقفت لكي تتأكدي أنها سقطت على الأرض بعد الحادث قالت المتهمة “ كنت مصدومة ومش مصدقة اللي حصل ”.

وتسلمت النيابة التحريات المبدئية حول الواقعة، وأشارت مبدئيًّا إلى وجود خلافات بين الطفلة المجني عليها ونجل السيدة المتهمة بدهسها قبل الحادث.

مصرع طفلة دهستها سيارة بالشروق

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة طفلة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشروق مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائدة السيارة "سيدة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور علي جثة طفل التحريات المبدئية القاهرة الجديدة النيابة العامة عمليات النجدة بالقاهرة قسم شرطة الشروق غرفة عمليات النجدة بالقاهرة مصرع طفلة مدرس

مواد متعلقة

ابن المتهمة كان بيتنمر عليها، شاهد يروي تفاصيل جديدة في واقعة دهس الطالبة جنى بالشروق

التصريح بدفن جثمان الطالبة جني ضحية دهس سيدة لها بسيارتها في الشروق

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس سيدة لطفلة بسبب خلاف مع نجلها بالشروق

خلاف مع نجلها، التحريات تكشف مفاجأة صادمة في واقعة دهس سيدة لطفلة بالشروق

بزعم منح القروض، تجديد حبس منتحل صفة موظف خدمة عملاء للاستيلاء على أموال المواطنين

استدعاء مجري التحريات في واقعة تحرش سائقي أتوبيس مدرسة خاصة بتلاميذ في التجمع

حجز سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام

تحقيقات موسعة في اتهام سائقي أتوبيس مدرسة خاصة بالتحرش بتلاميذ في التجمع

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

حبس إبراهيم سعيد شهرًا لامتناعه عن سداد 150 ألف جنيه نفقة متجمدة لبناته

وزير التعليم: فصل الطلاب المتورطين في "إهانة معلمة الإسكندرية" وإحالة الواقعة للتحقيق

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية