حوادث

ضبط متهم جديد ضمن تشكيل عصابي لسرقة حسابات المواطنين وطلب أموال من أقاربهم

حبس متهمين
حبس متهمين
أمرت نيابة الأموال العامة، بضبط وإحضار متهم جديد بواقعة تشكيل عصابي مكون من عامل وسيدتين بمحافظة المنيا، بعد قيامهم بسرقة حسابات المواطنين وطلب أموال من أقاربهم عبر الإنترنت وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تعود الواقعة إلى تلقي بلاغ من أحد المواطنين بعد تعرض والدته لمحاولات احتيال عبر لينكات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي. عند فتحها، تم سرقة حسابها وانتحال صفتها للتواصل مع معارفها وطلب تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية.

أسفرت التحريات عن ضبط مرتكبي الواقعة (عامل وسيدتان – مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى)، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة وجهازين تابلت، تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي. وأقر المتهمون بارتكاب 10 وقائع مماثلة بنفس الأسلوب. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أمرت نيابة الأميرية بإحالة عناصر تشكيل عصابي متهمين بحيازة 130 ألف قرص مخدر بدائرة قسم شرطة الأميرية بقصد الاتجار والترويج، لمحكمة الجنايات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدراتوالأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، أن التشكيل كان يجلب كميات كبيرة من عقار إكستاسي المخدر تمهيدًا لتوزيعها.

ضبط عصابة بحوزتها 130 ألف قرص مخدر في الأميرية 

وعقب تقنين الإجراءات، تتبعت القوات عناصر التشكيل وتم إعداد الأكمنة اللازمة لهم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حيث تم توقيفهم وضبط بحوزتهم 130 ألف قرص مخدر داخل سيارة، وتقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 91 مليون جنيه.

