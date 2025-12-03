الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حبس عاطل بتهمة حيازة 3 لفافات من مخدر الهيدرو في فايد بالإسماعيلية

قررت نيابة فايد الجزئية حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيدرو أثناء مروره عكس الاتجاه بدائرة مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.


وخلال مرور النقيب محمد مهران، معاون مباحث مركز شرطة فايد، لتفقّد الحالة الأمنية بنطاق المركز، اشتبه في شخصين كان أحدهما يقود دراجة نارية عكس الاتجاه. 
وعند محاولة استيقافهما حاولا الهرب، إلا أنّ القوات تمكنت من السيطرة على قائد الدراجة وإجباره على التوقف، لكن الآخر لاذ بالفرار.


وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على 3 لفافات من مخدر الهيدرو كانت معدّة للترويج. 
 

وبمناقشته، اعترف بأنه كان في طريقه لتوصيل المضبوطات لشخص آخر جاري ضبطه، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

