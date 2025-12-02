ضبط عاطل بحوزته 3 لفافات من مخدر الهيدرو في فايد بالإسماعيلية

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيدرو أثناء مروره عكس الاتجاه بدائرة مركز ومدينة فايد.
وخلال مرور النقيب محمد مهران، معاون مباحث مركز شرطة فايد، لتفقّد الحالة الأمنية بنطاق المركز، اشتبه في شخصين كان أحدهما يقود دراجة نارية عكس الاتجاه. 
وبمحاولة استيقافهما حاولا الهرب، إلا أنّ القوات تمكنت من السيطرة على قائد الدراجة وإجباره على التوقف، لكن الآخر لاذ بالفرار.


وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على 3 لفافات من مخدر الهيدرو كانت معدّة للترويج. 
 

وبمناقشته، اعترف بأنه كان في طريقه لتوصيل المضبوطات لشخص آخر جاري ضبطه، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجريدة الرسمية
