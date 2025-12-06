إجراءات مشددة لضبط تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي 2025، وهذه غرامات التأخير

18 حجم الخط

أقرت وزارة الداخلية، إجراءات لضبط التعامل ببطاقة الرقم القومي وضمان تحديث البيانات بشكل مستمر، وتطبيق مجموعة من الغرامات المالية بحق المواطنين المتخلفين عن التجديد أو تعديل البيانات الأساسية في المواعيد المحددة.

غرامات بطاقة الرقم القومي 2025

وبحسب تعليمات قطاع الأحوال المدنية، جاءت العقوبات كالتالي:

100 جنيه غرامة عند تأخر المواطن في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.

100 جنيه غرامة في حالة التعامل ببطاقة شخصية منتهية أمام أي جهة أو هيئة رسمية.

50 جنيهًا غرامة عند عدم تجديد البطاقة إذا ثبت أن بياناتها تغيرت.

50 جنيهًا غرامة لعدم تحديث البيانات مثل المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية بعد مرور3 شهور من التغيير.

50 جنيهًا غرامة في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير محضر الفقد.

وأكدت مصادر بمصلحة الأحوال المدنية أن الهدف من هذه الغرامات هو ضمان دقة المعلومات المسجلة في قاعدة بيانات المواطنين، وتسهيل إنهاء الخدمات الحكومية دون تعطيل، إضافة إلى الحد من استخدام بطاقات قديمة أو غير محدثة في معاملات رسمية قد تتطلب بيانات دقيقة.

وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى الالتزام بمواعيد التجديد والتحديث فور حدوث أي تغيير، تجنبًا للغرامات ولضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية بسهولة.

