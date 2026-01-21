الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سابرينا كاربنتر وكاتي بيري تحييان حفل جرامي 2026 ومفاوضات مع كانييه ويست

سابرينا كاربنتر
سابرينا كاربنتر وكاتي بيري، فيتو
18 حجم الخط

كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن النجمتين سابرينا كاربنتر وكاتي بيري، ستؤديان فقرات غنائية، خلال حفل جرامي 2026.

كما ذكرت التقارير، أنه تجري حاليًّا مفاوضات، مع المغني الشهير كانييه ويست للمشاركة في الحفل.

 

تريفور نوح يقدم حفل ​​توزيع جوائز جرامي للمرة السادسة على التوالي

أعلنت إدارة حفل توزيع  جوائز جرامي الموسيقية، تقديم المذيع الساخر تريفور نوح، للنسخة الـ 68، للحفل الشهير، وذلك للسنة السادسة على التوالي.

ومن المقرر أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يقدم فيها الحفل.

موعد حفل توزيع جوائز جرامي

ومن المقرر أن يقام حفل حفل جرامي، يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، مباشرة من لوس أنجلوس، ويبث على شبكة CBS، كما يكون متاح للمشاهدة مباشرة وعند الطلب عبر منصة Paramount+.

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جرامي لعام 2026

وجاءت ترشيحات جوائز جرامي لعام 2026، كالتالي:

 

أفضل ألبوم بوب صوتي

• Justin Bieber – Swag 

• Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend 

• Miley Cyrus – Something Beautiful 

• Lady Gaga – Mayhem

 • Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy [Part 2]

أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب

• Justin Bieber – Daisies 

• Sabrina Carpenter – Manchild 

 

 

• Lady Gaga – Disease 

• Chappell Roan – The Subway 

• Lola Young – Messy

أفضل ألبوم راب

• GloRilla – Glorious 

• JID – God Does Like Ugly 

• Kendrick Lamar – GNX 

• Tyler, The Creator – Chromakopia 

• Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

أفضل فنان جديد

أوليفيا دين
كاتسي
ذا مارياس
أديسون راي
سومبر
ليون توماس
أليكس وارن
لولا يونج

أفضل ألبوم آر أند بي

• Giveon – Beloved

 • Coco Jones – Why Not More? 

• Ledisi – The Crown 

• Teyana Taylor – Escape Room 

• Leon Thomas – Mutt

تسجيل العام

Bad Bunny — DtMF
Sabrina Carpenter — Manchild
Doechii — Anxiety
Billie Eilish — Wildflower
Lady Gaga — Abracadabra 
Kendrick Lamar & SZA — Luther
Chappell Roan — The Subway
Rosé & Bruno Mars — APT

أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية
• Trent Reznor & Atticus Ross – As Alive as You Need Me to Be (from Tron: Ares)
• Eae & Han Soojinlee – Golden (from KPop Demon Hunters)
• Ludwig Göransson & Halsey – I Lied to You (from Sinners)
• Brandi Carlile & Elton John – Never Too Late (from Elton John: Never Too Late)
• Ludwig Göransson & Brie Larson – Pale, Pale Moon (from Sinners)
• Doo Rwave – Sinners (from Sinners)

أغنية العام

Lady Gaga — Abracadabra
Doechii — Anxiety
Rosé & Bruno Mars — APT.
Bad Bunny — Debi Tirar Mas Fotos
HUNTR/X — Golden
Kendrick Lamar & SZA — Luther
Sabrina Carpenter — Manchild
Billie Eilish — Wildflower

أفضل تسجيل بوب راقص

Bluest Flame
Abracadabra
Midnight Sun
Just Keep Watching 
Illegal


أفضل فيلم موسيقي

Devo
Live at the Royal Albert Hall
Relentless
Music By John Williams
Piece by Piece

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سابرينا كاربنتر سابرينا كاربنتر جرامي كاتي بيري في جرامي جرامي ٢٠٢٦

مواد متعلقة

تريفور نوح يقدم حفل ​​توزيع جوائز جرامي للمرة السادسة على التوالي

مايلي سايرس سعيدة بعد ترشيحها لجائزة جرامي
ads

الأكثر قراءة

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

سعر السمك اليوم، زيادة جديدة في البلطي وارتفاع الجمبري 40 جنيها وانخفاض صنفين

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

باستثناء النترات العادي، ارتفاع يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم بالأسواق

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الهندسة

التلميذ يتحدى أستاذه، مبابي يصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى، ارتفاع قياسي لأسعار الذهب اليوم الأربعاء

لليوم الثاني، استمرار حجز وتخصيص شقق ظلال بمنصة مصر العقارية

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية