الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين

تهديد مرشحي الانتخابات
تهديد مرشحي الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى، فيتو
كشفت الأجهزة الأمنية  ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتهديد عدد من المرشحين بالانتخابات، مدعيًا أنهم قدَّموا وعودًا للناخبين بمنحهم مبالغ مالية ومواد تموينية مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالحهم، ثم لم يفوا بتلك الوعود.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر في المقطع، وتبين أنه صاحب مخزن خردة ومقيم بمركز شرطة سوهاج.
وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى وكروت دعائية بسوهاج

القبض على عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالطريق الدائري

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد الشائعات وضبط المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

