الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكثفة على الطرق لرصد المخالفات

الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكثفة على الطرق لرصد المخالف
18 حجم الخط

شنت اﻹدارة العامة للمرور، بناء على تعليمات اللواء الدكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية على كافة الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة والصحراوية والزراعية لرصد المخالفين لقواعد وآداب المرور للحد من الحوادث.

حملات مكثفة على الطرق لرصد المخالفات المتنوعة

كما كثفت الإدارة برئاسة اللواء الدكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية على كافة الطرق لإلزام السائقين السرعات المقررة على الطرق منعا لوقوع الحوادث، بالإضافة لحملات منع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثف الإدارة من حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية على كافة المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

معدل من محافظة إلى محافظة، حقيقة فيديو توزيع أموال للتصويت لصالح مرشح انتخابي بسوهاج

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية والتشديد على عدم التهاون مع المستهترين من سائقى المركبات بشتى أنواعها والتأكيد على الالتزام بقواعد السير بالطرق حفاظا على أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة المرور حملات مرورية اخبار الحوادث رصد المخالفات الطرق السريعة والصحراوية السرعات المقررة الادارة العامة للمرور الاغاثة المرورية حملات مكثفة قواعد وآداب المرور مدير الادارة العامة للمرور

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية على كافة المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

معدل من محافظة إلى محافظة، حقيقة فيديو توزيع أموال للتصويت لصالح مرشح انتخابي بسوهاج

تحويلات مرورية جديدة لتنفيذ أعمال بمشروع المونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر"

الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين

ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى وكروت دعائية بسوهاج

القبض على عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالطريق الدائري

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبري الأتوبيس الترددي بالقاهرة

ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بحوزتهما طن ونصف حشيش بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

طريقة عمل فول بالسجق النباتي، مشبع وصحي

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

روتين بسيط ونتائج مذهلة، طرق حماية الشعر أثناء النوم شتاء

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية "مدرسة سيدز"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على عقوبة العبث بمعدات السكك الحديد والمحظورات المحددة بالقانون

9 خطوات لدعم المصدرين من بنك مصر

حبس وغرامة، عقوبة سرقة التيار الكهربائي وطرق الإبلاغ عنها

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

دعاء ثاني جمعة من جمادى الآخرة لفك الكرب وإزالة الهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads