الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكثفة على الطرق لرصد المخالفات

شنت اﻹدارة العامة للمرور، بناء على تعليمات اللواء الدكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية على كافة الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة والصحراوية والزراعية لرصد المخالفين لقواعد وآداب المرور للحد من الحوادث.

حملات مكثفة على الطرق لرصد المخالفات المتنوعة

كما كثفت الإدارة برئاسة اللواء الدكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية على كافة الطرق لإلزام السائقين السرعات المقررة على الطرق منعا لوقوع الحوادث، بالإضافة لحملات منع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثف الإدارة من حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية والتشديد على عدم التهاون مع المستهترين من سائقى المركبات بشتى أنواعها والتأكيد على الالتزام بقواعد السير بالطرق حفاظا على أرواح المواطنين.

